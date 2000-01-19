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Dragon Soul Traveler (Мод меню)

Dragon Soul Traveler 1.5.8

Мод меню

Легенда о дружбе, любви и восстановлении силы
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Версия:
1.5.8
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
GameBeans Ltd.
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 1.5 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
92
Скриншоты
Описание

Dragon Soul Traveler — это японская ролевая игра, наполненная атмосферой расслабляющего путешествия и интригующей историей. Вы возьмёте на себя роль легендарного дракона Фафнира, который утратил свою силу, и принцессы Зигфрид, высокомерного воина и убийцы драконов, которая вынуждена обратиться за помощью к своему давнему врагу.


Их путешествие по фантастическому миру полнится неожиданными встречами, загадочными событиями и раскрытием тайн прошлого. По мере того как они преодолевают препятствия, противоречия превращаются в союз, а союз — в нечто большее. Dragon Soul Traveler предлагает игрокам не только увлекательный геймплей, но и возможность наблюдать за развитием сложных отношений, создавая незабываемую историю о дружбе, любви и возвращении величия. Начните своё приключение уже сегодня!


Информация о модах
  • Меню модов
  • Глобальный множитель скорости

Примечание: Игра в значительной степени серверная, результат битвы предопределен игровым сервером. Больше функций мода не планируется.

Тем не менее, мод должен помочь вам в прохождении квестов, навигации, движении с более высокой скоростью.

Если вам это не нравится, пожалуйста, проигнорируйте эту ветку. Большое спасибо.

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Dragon Soul Traveler (Мод меню) v1.5.8 MOD APK

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Скачать Dragon Soul Traveler (Мод меню) 1.5 Гб Ссылка 2 1.5 Гб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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