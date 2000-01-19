Описание

Dragon Soul Traveler — это японская ролевая игра, наполненная атмосферой расслабляющего путешествия и интригующей историей. Вы возьмёте на себя роль легендарного дракона Фафнира, который утратил свою силу, и принцессы Зигфрид, высокомерного воина и убийцы драконов, которая вынуждена обратиться за помощью к своему давнему врагу.





Их путешествие по фантастическому миру полнится неожиданными встречами, загадочными событиями и раскрытием тайн прошлого. По мере того как они преодолевают препятствия, противоречия превращаются в союз, а союз — в нечто большее. Dragon Soul Traveler предлагает игрокам не только увлекательный геймплей, но и возможность наблюдать за развитием сложных отношений, создавая незабываемую историю о дружбе, любви и возвращении величия. Начните своё приключение уже сегодня!