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OUTERPLANE (Мод меню)

OUTERPLANE (Мод меню) 1.2.14

2
1
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Smilegate Holdings, Inc
Версия:
1.2.14
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 150 Мб
id приложения:
com.smilegate.outerplane.stove.google
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
2
Комментарии:
0
Просмотров:
4 401

Outerplane представляет собой исключительное погружение в мир, где каждое ваше решение имеет значение. Эта игра ставит перед игроками серьезные вызовы, требуя не только быстрых реакций, но и глубокого стратегического мышления.


Эпическая история игры погружает игроков в сложно сплетенный рассказ о чести, предательстве и судьбе. Безжалостные боссы представляют собой тщательно разработанные испытания, каждое из которых требует особого подхода и стратегии. Кроме того, специальные события регулярно добавляют новые элементы в игровой процесс, что делает каждый вход в игру неповторимым опытом.


Динамичные действия и стратегические битвы гарантируют, что игрокам никогда не станет скучно. От решения о том, какой набор оружия использовать, до выбора того, какой союзник будет наиболее ценным в определенной ситуации — каждое ваше решение влияет на исход игры.


Скриншоты

Информация о модах
  • Мод Меню
  • Множитель урона
  • Множитель защиты
 Теги темы: Мод меню

Скачать OUTERPLANE (Мод меню) 1.2.14 взлом

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Скачать OUTERPLANE (Мод меню)
150 Мб
Ссылка 2
150 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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