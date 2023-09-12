Quiz RPG: World of Mystic Wiz (Мод меню) 5.3.6
Quiz RPG: World of Mystic Wiz - это уникальное сочетание викторины и ролевой игры. Игроки взаимодействуют с другими участниками, делясь знаниями и участвуя в захватывающих боях на арене. Ваша главная задача - стать наиболее образованным и могущественным волшебником в мире.
С каждым новым вопросом, который вы отвечаете правильно, ваш персонаж становится сильнее. Это делает игру не только интересной, но и образовательной. Игра привлекает к себе тем, что игроки могут узнать что-то новое и интересное, а затем применить свои знания на практике. Благодаря онлайн-режиму игры, игроки имеют возможность соревноваться с другими игроками в реальном времени, что добавляет элемент конкуренции. Каждый новый турнир или бой предоставляет шанс доказать, что вы являетесь настоящим экспертом в определенной области знаний.
Таким образом, Quiz RPG: World of Mystic Wiz - это не просто игра, это путешествие по миру знаний, где каждый игрок может доказать свою умственную состоятельность и стать настоящим чемпионом. Если вы любите викторины и ролевые игры, это приложение безусловно заинтересует вас.
- Мод Меню
- Мгновенная победа в битве (может не дать 3 * завершение на некоторых этапах, если во время битвы не было выполнено звездное условие)
Скачать Quiz RPG: World of Mystic Wiz (Мод меню) 5.3.6 взлом
Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство