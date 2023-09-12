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Quiz RPG: World of Mystic Wiz (Мод меню)

Quiz RPG: World of Mystic Wiz (Мод меню) 5.3.6

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Версия:
5.3.6
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
COLOPL, Inc.
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 100 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 304

Quiz RPG: World of Mystic Wiz - это уникальное сочетание викторины и ролевой игры. Игроки взаимодействуют с другими участниками, делясь знаниями и участвуя в захватывающих боях на арене. Ваша главная задача - стать наиболее образованным и могущественным волшебником в мире.


С каждым новым вопросом, который вы отвечаете правильно, ваш персонаж становится сильнее. Это делает игру не только интересной, но и образовательной. Игра привлекает к себе тем, что игроки могут узнать что-то новое и интересное, а затем применить свои знания на практике. Благодаря онлайн-режиму игры, игроки имеют возможность соревноваться с другими игроками в реальном времени, что добавляет элемент конкуренции. Каждый новый турнир или бой предоставляет шанс доказать, что вы являетесь настоящим экспертом в определенной области знаний.


Таким образом, Quiz RPG: World of Mystic Wiz - это не просто игра, это путешествие по миру знаний, где каждый игрок может доказать свою умственную состоятельность и стать настоящим чемпионом. Если вы любите викторины и ролевые игры, это приложение безусловно заинтересует вас.


Скриншоты

Информация о модах
  • Мод Меню
  • Мгновенная победа в битве (может не дать 3 * завершение на некоторых этапах, если во время битвы не было выполнено звездное условие)
 Теги темы: Мод меню

Скачать Quiz RPG: World of Mystic Wiz (Мод меню) 5.3.6 взлом

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Скачать Quiz RPG: World of Mystic Wiz (Мод меню) 100 Мб Ссылка 2 100 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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