Описание

Game of Khans приглашает вас в захватывающий мир исторического фэнтези, где вы примерите на себя роль амбициозного хана, стремящегося создать величайшую империю, известную человечеству. Ваше путешествие начнётся в степях, а судьба приведёт вас к завоеваниям, охватывающим Азию, Европу и всё, что между ними.





Вас ждут эпические битвы орд, сложные политические решения и возможность оставить наследие, которое будет помнить тысячелетиями. Станете ли вы лидером, которого будут любить, или вашим именем будут пугать врагов? Всё зависит от вашего выбора. Game of Khans предлагает незабываемое приключение, где вы создаёте свою судьбу и пишете свою собственную историю.