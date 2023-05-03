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Game of Khans (Мод меню)

Game of Khans 3.5.23.10200

Мод меню

Постройте величайшую империю в истории
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Версия:
3.5.23.10200
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Clicktouch Co., Ltd.
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 1.6 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
706
Скриншоты
Описание

Game of Khans приглашает вас в захватывающий мир исторического фэнтези, где вы примерите на себя роль амбициозного хана, стремящегося создать величайшую империю, известную человечеству. Ваше путешествие начнётся в степях, а судьба приведёт вас к завоеваниям, охватывающим Азию, Европу и всё, что между ними.


Вас ждут эпические битвы орд, сложные политические решения и возможность оставить наследие, которое будет помнить тысячелетиями. Станете ли вы лидером, которого будут любить, или вашим именем будут пугать врагов? Всё зависит от вашего выбора. Game of Khans предлагает незабываемое приключение, где вы создаёте свою судьбу и пишете свою собственную историю.


Информация о модах
  • Меню Мод
  • Скорость игры
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Game of Khans (Мод меню) v3.5.23.10200 MOD APK

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Скачать Game of Khans (Мод меню) 1.6 Гб Ссылка 2 1.6 Гб

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