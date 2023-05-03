Версия:
3.5.23.10200
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Clicktouch Co., Ltd.
Обновлено:
Сегодня, 15:54
Возраст:
Требуется места:
≈ 1.6 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
706
Описание
Game of Khans приглашает вас в захватывающий мир исторического фэнтези, где вы примерите на себя роль амбициозного хана, стремящегося создать величайшую империю, известную человечеству. Ваше путешествие начнётся в степях, а судьба приведёт вас к завоеваниям, охватывающим Азию, Европу и всё, что между ними.
Вас ждут эпические битвы орд, сложные политические решения и возможность оставить наследие, которое будет помнить тысячелетиями. Станете ли вы лидером, которого будут любить, или вашим именем будут пугать врагов? Всё зависит от вашего выбора. Game of Khans предлагает незабываемое приключение, где вы создаёте свою судьбу и пишете свою собственную историю.
Информация о модах
- Меню Мод
- Скорость игры
Показать полностью
Скачать Game of Khans (Мод меню) v3.5.23.10200 MOD APK
Скачать из Google Play
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer