Описание

В Idle Lance RPG вы погружаетесь в увлекательное приключение, играя за рыцаря, вооруженного гигантским копьем! В этой игре вам предстоит сокрушать монстров мощными атаками, наслаждаясь каждым моментом динамичного боя. Собирать десятки видов оружия и навыков позволит вам улучшать свою боевую эффективность и уничтожать врагов еще быстрее.





Система Limit Break добавляет элемент прогресса, позволяя вам превзойти свои пределы и становиться сильнее с каждым уровнем. Даже когда вы не в сети, ваше золото и снаряжение продолжают зарабатывать, что дает вам возможность улучшать персонажа и развиваться без лишних усилий.





Игра предлагает простое и динамичное взаимодействие в режиме ожидания, а также возможность объединить силы с тремя духами стихий, чтобы значительно повысить свою мощь и пройти через самые сложные испытания.