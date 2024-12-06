Версия:
1.8.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Обновлено:
Сегодня, 14:27
Возраст:
Требуется места:
≈ 87 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
110
Описание
Lost Enders — это идеальное приключение для любителей экшен-RPG с элементами кликера. Игра поражает своим разнообразием: от сложных квестов и динамичного сюжета до гибкой системы улучшения персонажей. Классическая пиксельная графика создаёт ощущение ностальгии, возвращая в эпоху золотого века видеоигр. Всё это делает её незаменимой для поклонников жанра, которые ценят глубокий геймплей и стильный визуал.
Главное преимущество — автоматизация. Игроку достаточно собрать мощную команду, продумать тактику и позволить героям сражаться автоматически. Даже в режиме оффлайн игра продолжает собирать ресурсы и развивать персонажей, что идеально для тех, кто хочет наслаждаться прогрессом без лишних усилий.
Информация о модах
- Меню модов
- Множитель урона
- Режим Бога
- Неограниченная валюта
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