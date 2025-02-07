Road to Rich: Big Banker (Мод меню) 1.1.8
Постройте бизнес-империю и окунитесь в мир роскоши
Версия:
1.1.8
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
GOOD ICON LIMITED
Обновлено:
Сегодня, 13:59
Возраст:
Требуется места:
≈ 1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
188
Описание
Road to Rich: Big Banker приглашает вас оставить бедность позади и стать влиятельным предпринимателем. Создавайте свою бизнес-империю, заключайте сделки, доминируйте в деловом мире и наслаждайтесь жизнью, полной роскоши. Вас ждут встречи с прекрасными секретаршами, актрисами и моделями, которые станут частью вашего пути к успеху.
Исследуйте мир амбиций и романтики в Road to Rich: Big Banker, развивая свой бизнес, принимая важные решения и наслаждаясь плодами своего труда. Превратите мечту о богатстве в реальность и станьте человеком, который держит мир в своих руках. Готовы к вызову? Постройте свою дорогу к богатству уже сегодня!
Информация о модах
- Меню Мод
- Скорость игры
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