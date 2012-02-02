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Peglin - A Pachinko Roguelike (Мод, Много денег)

Peglin - A Pachinko Roguelike (Мод, Много денег) 1.1.2a

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Версия:
1.1.2a
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Red Nexus Games
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 130 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 857
Скриншоты
Описание

Peglin - A Pachinko Roguelike (Мод, Много денег) - сочетание элементов RPG, случайной генерации и уникальной сюжетной линии, Peglin представляет собой идеальное сочетание классической японской игры Pachinko и современного мобильного опыта. Познакомьтесь с главным героем и исследуйте мир сюрпризов с каждым вашим движением.


Поднимите свой игровой опыт на новый уровень с Peglin. Наслаждайтесь часами захватывающих приключений, в которых нет двух одинаковых игр. Наслаждайтесь элементами RPG, случайными уровнями и динамичными битвами в постоянно меняющейся вселенной!


Вы готовы к чему-то другому? Тогда загляните в Peglin и испытайте интересное сочетание ролевой игры, рогалика и аркадной механики патинко. Исследуйте уникальный мир с его собственным главным героем и наслаждайтесь случайно сгенерированными уровнями каждый раз, когда вы играете. Поднимите свои игровые впечатления на новый уровень с Peglin! Наслаждайтесь часами веселья, исследуя яркую вселенную, полную захватывающих возможностей. Испытайте свою удачу в Пачинко, участвуя в захватывающих битвах и приключениях!


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Разблокируйте полную версию игры при попытке купить ее после завершения демоверсии (отмените покупку, чтобы разблокировать)
  • Добавить золото
  • Убить всех врагов
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 Теги темы: Много денег

Скачать Peglin - A Pachinko Roguelike (Мод, Много денег) v1.1.2a MOD APK

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Скачать Peglin - A Pachinko Roguelike (Мод, Много денег) 130 Мб Ссылка 2 130 Мб

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