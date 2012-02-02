Peglin - A Pachinko Roguelike (Мод, Много денег) - сочетание элементов RPG, случайной генерации и уникальной сюжетной линии, Peglin представляет собой идеальное сочетание классической японской игры Pachinko и современного мобильного опыта. Познакомьтесь с главным героем и исследуйте мир сюрпризов с каждым вашим движением.
Поднимите свой игровой опыт на новый уровень с Peglin. Наслаждайтесь часами захватывающих приключений, в которых нет двух одинаковых игр. Наслаждайтесь элементами RPG, случайными уровнями и динамичными битвами в постоянно меняющейся вселенной!
Вы готовы к чему-то другому? Тогда загляните в Peglin и испытайте интересное сочетание ролевой игры, рогалика и аркадной механики патинко. Исследуйте уникальный мир с его собственным главным героем и наслаждайтесь случайно сгенерированными уровнями каждый раз, когда вы играете. Поднимите свои игровые впечатления на новый уровень с Peglin! Наслаждайтесь часами веселья, исследуя яркую вселенную, полную захватывающих возможностей. Испытайте свою удачу в Пачинко, участвуя в захватывающих битвах и приключениях!
- МОД МЕНЮ
- Разблокируйте полную версию игры при попытке купить ее после завершения демоверсии (отмените покупку, чтобы разблокировать)
- Добавить золото
- Убить всех врагов
Скачать Peglin - A Pachinko Roguelike (Мод, Много денег) v1.1.2a MOD APK
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer