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Baldur's Gate: Dark Alliance (Мод, Много денег)

Baldur's Gate: Dark Alliance (Мод, Много денег) 1.0.7

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Версия:
1.0.7
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Interplay Entertainment
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 2.1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 216
Скриншоты
Описание

Baldur's Gate: Dark Alliance переносит вас в захватывающий мир Dungeons & Dragons, где вы столкнетесь с острыми ощущениями, загадками и экшеном. Мастерство игроков владением холодной стали и заклинаниями защищает их от абсолютного зла. В этой креативной приключенческой игре используется набор правил Dungeons & Dragons 3rd Edition, что добавляет глубину и аутентичность игровому процессу.


Baldur's Gate: Dark Alliance впечатляет своими захватывающими эффектами заклинаний, которые игроки могут использовать для победы над врагами или изменения хода битвы. Сложные детали магических эффектов делают игровой процесс более реалистичным, а возможность экспериментировать с различными заклинаниями подстегивает к творчеству.


Игра представляет замысловато изображенных персонажей, локации и магические эффекты, что создает впечатляющую атмосферу Врат Балдура. С разнообразными монстрами, обладающими уникальными способностями и слабостями, игрокам предстоит столкнуться в тщательно проработанных и детализированных пейзажах, усиливающих ощущение погружения в игровой мир.


Информация о модах

Неограниченное количество денег

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 Теги темы: Много денег, Встроенный кэш

Скачать Baldur's Gate: Dark Alliance (Мод, Много денег) v1.0.7 MOD APK

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