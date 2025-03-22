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Go Slime (Мод меню)

Go Slime (Мод меню) 1.0.0

Погрузитесь в динамичный мир эпических сражений и разнообразных превращений персонажей
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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
SkyRise Digital Pte. Ltd.
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 511 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
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Описание

В многопользовательской онлайн‑RPG игроки перевоплощаются в энергичного героя Slime, отправляясь на поиски новых приключений в фантастическом мире, где каждый выбор влияет на развитие сюжета и рост персонажа. Go, Slime предлагает уникальное сочетание исследования и боя, позволяя примерить на себя разные формы и разнообразные классы, каждая из которых раскрывает особые навыки и стили игры. Интуитивная система прокачки и динамическая боевая механика создают насыщенный игровой процесс, который привлекает внимание как новичков, так и опытных игроков.


Исследуйте множество локаций, объединяйтесь с другими участниками для совместных рейдов и укрепляйте позиции своего клана Слизи в рейтинге мирового сообщества. Открывайте предметы и улучшайте способности, чтобы создавать светлое будущее для своего героя, а механики командной работы и социального взаимодействия усиливают чувство сопричастности к общему делу. Каждое обновление добавляет новые возможности и события, обеспечивая высокую реиграбельность и долгосрочную мотивацию.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
  • Множитель защиты
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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Go Slime (Мод меню) 511 Мб Ссылка 2 511 Мб

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