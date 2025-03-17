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Dragon Hunter: Idle RPG Battle (Мод Меню)

Dragon Hunter: Idle RPG Battle (Мод Меню) 0.130.1

Добро пожаловать в мир эпических сражений с Dragon Hunter: Idle RPG Battle
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Версия:
0.130.1
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Disruptive Blast
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 85 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5
Скриншоты
Описание

Погрузитесь в захватывающее фэнтезийное приключение, где ваше путешествие никогда не останавливается – даже когда вы не в сети! В Dragon Hunter: Idle RPG Battle вас ждет незабываемый квест за завоевание разнообразных локаций, где вы будете сражаться с полчищами врагов и грозными боссами. Создайте и настройте своего героя, добывайте мощное снаряжение и становитесь легендарным воином в этом богатом мире битв.


Наслаждайтесь лучшим idle RPG-геймплеем: автоматический бой позволяет вашему герою собирать ресурсы и получать опыт даже в режиме AFK, что делает игру идеальной для тех, кто хочет постоянно прогрессировать без необходимости постоянного ручного ввода. Каждый новый мир, каждая встреча с гигантскими монстрами – всё это открывает перед вами бесконечные возможности для развития и завоеваний.


Готовы ли вы отправиться в эпическое приключение и стать истинным охотником на драконов? Примите вызов в Dragon Hunter: Idle RPG Battle и откройте для себя мир, где ваша сила и стратегия ведут к величайшим победам!








Информация о модах

Меню модов

Режим Бога/Убийство одним ударом

Быстрая скорость атаки

Быстрая скорость игрока

Награда за сундук с высоким боссом

 Высокие бесконечные награды башни

Увеличение драгоценных камней

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Dragon Hunter: Idle RPG Battle (Мод Меню) v0.130.1 MOD APK

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Скачать Dragon Hunter: Idle RPG Battle (Мод Меню) 85 Мб Ссылка 2 85 Мб

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