Dragon Hunter: Idle RPG Battle (Мод Меню) 0.130.1
Добро пожаловать в мир эпических сражений с Dragon Hunter: Idle RPG Battle
Погрузитесь в захватывающее фэнтезийное приключение, где ваше путешествие никогда не останавливается – даже когда вы не в сети! В Dragon Hunter: Idle RPG Battle вас ждет незабываемый квест за завоевание разнообразных локаций, где вы будете сражаться с полчищами врагов и грозными боссами. Создайте и настройте своего героя, добывайте мощное снаряжение и становитесь легендарным воином в этом богатом мире битв.
Наслаждайтесь лучшим idle RPG-геймплеем: автоматический бой позволяет вашему герою собирать ресурсы и получать опыт даже в режиме AFK, что делает игру идеальной для тех, кто хочет постоянно прогрессировать без необходимости постоянного ручного ввода. Каждый новый мир, каждая встреча с гигантскими монстрами – всё это открывает перед вами бесконечные возможности для развития и завоеваний.
Готовы ли вы отправиться в эпическое приключение и стать истинным охотником на драконов? Примите вызов в Dragon Hunter: Idle RPG Battle и откройте для себя мир, где ваша сила и стратегия ведут к величайшим победам!
Меню модов
Режим Бога/Убийство одним ударом
Быстрая скорость атаки
Быстрая скорость игрока
Награда за сундук с высоким боссом
Высокие бесконечные награды башни
Увеличение драгоценных камней
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