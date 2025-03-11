android-1.ru / Игры / Ролевые / Epic Heroes: Eternal Dream (Мод меню)
Epic Heroes: Eternal Dream (Мод меню)

Epic Heroes: Eternal Dream (Мод меню) 0.0.7

Погрузитесь в эпическое пиксельное приключение и станьте мастером стратегии
0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
0.0.7
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
MGIF
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 148 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7
Скриншоты
Описание

В Epic Heroes: Eternal Dream вас ждет яркий 2D-мир, наполненный тайнами, магией и зловещими врагами. Соберите команду уникальных героев – от доблестных рыцарей до хитрых магов и проворных разбойников – и отправляйтесь покорять сложные подземелья, древние руины, заколдованные леса и коварные горные вершины. Каждый персонаж обладает особыми навыками и способностями, которые помогут вам справиться с любыми испытаниями.


Нанимайте десятки очаровательных пиксельных героев, повышайте их уровень, экипируйте мощным снаряжением и открывайте редкие артефакты для усиления боевого мастерства. Исследуйте обширные 2D-карты, наполненные скрытыми сокровищами, сложными головоломками и опасными противниками, и участвуйте в пошаговых стратегических битвах. Разрабатывайте стратегию состава команды и адаптируйтесь к различным боевым сценариям, чтобы побеждать грозных боссов и завоевывать мир Epic Heroes: Eternal Dream!


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Множитель урона
  • Множитель скорости движения
  • Разблокировать боевой пропуск
  • Неограниченное золото
  • Неограниченное количество бриллиантов
Показать полностью
 Теги темы: Мод меню

Скачать Epic Heroes: Eternal Dream (Мод меню) v0.0.7 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Epic Heroes: Eternal Dream (Мод меню) 148 Мб Ссылка 2 148 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Medieval Life : Castle King (Мод Меню)
Medieval Life : Castle King (Мод Меню)
Version: 3.2.3
The People's House (Мод, Unlocked)
The People's House (Мод, Unlocked)
Version: 1.0.2
Leas: City of the Sun (Мод, Unlocked)
Leas: City of the Sun (Мод, Unlocked)
Version: 1.0.5
Girl Wars (Мод меню)
Girl Wars (Мод меню)
Version: 1.0.16
Taming Defense (Мод Меню)
Taming Defense (Мод Меню)
Version: 1.0.0
Hunter Survivor: Whiteout (Мод Меню)
Hunter Survivor: Whiteout (Мод Меню)
Version: 1.0.0
Zombie Station (Мод, Режим бога)
Zombie Station (Мод, Режим бога)
Version: 0.1.3
Dungeon's Call: Into the Abyss (Мод Меню)
Dungeon's Call: Into the Abyss (Мод Меню)
Version: 1.0.4

Отзывы о Epic Heroes: Eternal Dream (Мод меню)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив