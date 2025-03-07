Описание

Погрузитесь в пустынный город Leas: City of the Sun, где люди живут в безопасности за крепкими стенами, а за их пределами по диким землям бродят странные и могущественные фейри. Возьмите на себя роль агента Ден Зарела — одного из немногих, кто достаточно опытен, чтобы отправиться в опасное приключение за пределами города. После опасного открытия ваше логово отправляет вас на миссию, которая раскроет больше тайн и опасностей, чем вы могли представить.





На этом пути вас ждёт верная поддержка: друг на всю жизнь с опасной тайной, таинственный и молчаливый мошенник, а также обаятельный маг, готовые объединиться под вашим знаменем для спасения города, а возможно, и всего мира. Leas: City of the Sun — это интерактивный роман Джакса Айви на 400 000 слов, где ваши решения управляют ходом истории. Без графики и звуковых эффектов, этот текстовый шедевр опирается на силу вашего воображения, позволяя вам полностью погрузиться в эпическую сагу, где каждый выбор имеет значение.