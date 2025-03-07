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Leas: City of the Sun (Мод, Unlocked)

Leas: City of the Sun (Мод, Unlocked) 1.0.5

Откройте загадочный мир Леас: City of the Sun
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Версия:
1.0.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Hosted Games
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 8 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Погрузитесь в пустынный город Leas: City of the Sun, где люди живут в безопасности за крепкими стенами, а за их пределами по диким землям бродят странные и могущественные фейри. Возьмите на себя роль агента Ден Зарела — одного из немногих, кто достаточно опытен, чтобы отправиться в опасное приключение за пределами города. После опасного открытия ваше логово отправляет вас на миссию, которая раскроет больше тайн и опасностей, чем вы могли представить.


На этом пути вас ждёт верная поддержка: друг на всю жизнь с опасной тайной, таинственный и молчаливый мошенник, а также обаятельный маг, готовые объединиться под вашим знаменем для спасения города, а возможно, и всего мира. Leas: City of the Sun — это интерактивный роман Джакса Айви на 400 000 слов, где ваши решения управляют ходом истории. Без графики и звуковых эффектов, этот текстовый шедевр опирается на силу вашего воображения, позволяя вам полностью погрузиться в эпическую сагу, где каждый выбор имеет значение.


Информация о модах

1. Разблокированные истории

2. Разблокировано отсутствие рекламы

3. Улучшенные характеристики (навыки) 

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 Теги темы: Unlocked

Скачать Leas: City of the Sun (Мод, Unlocked) v1.0.5 MOD APK

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Скачать Leas: City of the Sun (Мод, Unlocked) 8 Мб Ссылка 2 8 Мб

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