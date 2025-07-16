Описание

Digital Angels — это мечтательная idle-RPG, в которой ты собираешь волшебных героинь, пробуждаешь их силу и ведёшь их через мистический путь эволюции. Каждая из них — это воплощение магии, силы и красоты. Что раньше было зверем — теперь становится твоим самым верным союзником.





В твоём распоряжении команда из разных фракций, у каждой — своя история, характер и неповторимый путь развития. Хочешь, чтобы хрупкая лисичка превратилась в легенду с пламенными клинками? Просто воспитывай её, побеждай в боях и наблюдай, как она раскрывается. Необязательно сидеть в игре днями — девушки продолжают сражаться и накапливать опыт, пока ты отдыхаешь. Возвращайся — и получай заслуженные награды!