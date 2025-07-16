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Digital Angels (Мод меню)

Digital Angels (Мод меню) v4.52.40

Собери команду ангелов и раскрой их магическую эволюцию без лишнего гринда

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Версия:
4.52.40
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
VR NewWorld
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Вчера, 21:43
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 631 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Описание

Digital Angels — это мечтательная idle-RPG, в которой ты собираешь волшебных героинь, пробуждаешь их силу и ведёшь их через мистический путь эволюции. Каждая из них — это воплощение магии, силы и красоты. Что раньше было зверем — теперь становится твоим самым верным союзником.


В твоём распоряжении команда из разных фракций, у каждой — своя история, характер и неповторимый путь развития. Хочешь, чтобы хрупкая лисичка превратилась в легенду с пламенными клинками? Просто воспитывай её, побеждай в боях и наблюдай, как она раскрывается. Необязательно сидеть в игре днями — девушки продолжают сражаться и накапливать опыт, пока ты отдыхаешь. Возвращайся — и получай заслуженные награды!


Информация о модах

Мод Меню

Глобальный множитель скорости

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Digital Angels (Мод меню) v4.52.40 MOD APK

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Скачать Digital Angels (Мод меню) 631 Мб Ссылка 2 631 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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