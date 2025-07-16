Digital Angels (Мод меню) v4.52.40
Собери команду ангелов и раскрой их магическую эволюцию без лишнего гринда
Digital Angels — это мечтательная idle-RPG, в которой ты собираешь волшебных героинь, пробуждаешь их силу и ведёшь их через мистический путь эволюции. Каждая из них — это воплощение магии, силы и красоты. Что раньше было зверем — теперь становится твоим самым верным союзником.
В твоём распоряжении команда из разных фракций, у каждой — своя история, характер и неповторимый путь развития. Хочешь, чтобы хрупкая лисичка превратилась в легенду с пламенными клинками? Просто воспитывай её, побеждай в боях и наблюдай, как она раскрывается. Необязательно сидеть в игре днями — девушки продолжают сражаться и накапливать опыт, пока ты отдыхаешь. Возвращайся — и получай заслуженные награды!
Мод Меню
Глобальный множитель скорости
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.