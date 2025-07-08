Описание

Kingdom Life — мобильная градостроительная стратегия, где ты примеряешь корону правителя юного королевства, окружённого завистливыми соседями. В стандартной пяти-минутной петле ты собираешь налоги, направляешь строителей возводить фермы и кузницы, а затем подписываешь указ, который поднимает рейтинг доверия двора. Главное — не проворонить заседание совета: один неверный жест, и приближённые начнут шептать о твоём свержении. Сможешь ли удержать трон до заката?





Баланс дохода и армии — ядро игры: поднимешь сборы, казна толстеет, но довольство падает; укрепишь стены — торговля застынет. Тут вступают королевские интриги: переманивай советников, распускай слухи, заключай браки, меняя карту союзов. С ростом влияния открываются технологии, титулы и тренировка войск. Итоговая мощь рождается через стратегическое развитие — от деревни до столицы с гвардией. Удержишь ли корону, если каждый ход может стать последним?