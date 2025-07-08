Kingdom Life (Мод Меню) v1.1.0
Стоит ли тебе рискнуть троном ради славы и расширить королевство сегодня
Kingdom Life — мобильная градостроительная стратегия, где ты примеряешь корону правителя юного королевства, окружённого завистливыми соседями. В стандартной пяти-минутной петле ты собираешь налоги, направляешь строителей возводить фермы и кузницы, а затем подписываешь указ, который поднимает рейтинг доверия двора. Главное — не проворонить заседание совета: один неверный жест, и приближённые начнут шептать о твоём свержении. Сможешь ли удержать трон до заката?
Баланс дохода и армии — ядро игры: поднимешь сборы, казна толстеет, но довольство падает; укрепишь стены — торговля застынет. Тут вступают королевские интриги: переманивай советников, распускай слухи, заключай браки, меняя карту союзов. С ростом влияния открываются технологии, титулы и тренировка войск. Итоговая мощь рождается через стратегическое развитие — от деревни до столицы с гвардией. Удержишь ли корону, если каждый ход может стать последним?
МОД МЕНЮ
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.