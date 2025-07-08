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Kingdom Life (Мод Меню)

Kingdom Life (Мод Меню) v1.1.0

Стоит ли тебе рискнуть троном ради славы и расширить королевство сегодня

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Версия:
1.1.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Supersonic Studios LTD
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 15:27
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 158 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5
Описание

Kingdom Life — мобильная градостроительная стратегия, где ты примеряешь корону правителя юного королевства, окружённого завистливыми соседями. В стандартной пяти-минутной петле ты собираешь налоги, направляешь строителей возводить фермы и кузницы, а затем подписываешь указ, который поднимает рейтинг доверия двора. Главное — не проворонить заседание совета: один неверный жест, и приближённые начнут шептать о твоём свержении. Сможешь ли удержать трон до заката?


Баланс дохода и армии — ядро игры: поднимешь сборы, казна толстеет, но довольство падает; укрепишь стены — торговля застынет. Тут вступают королевские интриги: переманивай советников, распускай слухи, заключай браки, меняя карту союзов. С ростом влияния открываются технологии, титулы и тренировка войск. Итоговая мощь рождается через стратегическое развитие — от деревни до столицы с гвардией. Удержишь ли корону, если каждый ход может стать последним?


Информация о модах

МОД МЕНЮ

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 Теги темы: Мод меню

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Важно знать перед установкой

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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