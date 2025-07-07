Classroom of the Elite (Мод Меню) v1.0.3
Манипулируй классом и взлетай к вершине в психологической школьной игре
Classroom of the Elite переносит тебя в престижную токийскую старшую школу, где рейтинги классов решают будущее. Ты играешь за хладнокровного стратега Киётаку Аянокодзи: каждые пять минут отвечаешь на выпад одноклассника, торгуешь баллами у вендомата, устраиваешь ловушку на выходных экзаменах-островах и следишь, как позиция 1-D дрожит на электронном табло. Одно неточное слово — союзник уходит к конкурентам; грамотный блеф, и открывается новая ветка доверия. Дойдёшь ли до выпускного, не потеряв лицо?
Фишки строятся вокруг стратегических дуэлей умов и кошельков и социального манипулирования. Ты распределяешь классные баллы, куёшь альянсы, а на крупных ивентах — скажем, круизе-испытании — тайно направляешь выбор неопределённых учеников. Победы растят репутацию, открывают пассивы «Харизма» и «Логика», а эксклюзивные сценарии под надзором автора ранобэ раскрывают неожиданные стороны Сузуне, Итиносэ и даже расчётливой Руикэ. Итог зависит от твоих решений: кого ты вознесёшь на пьедестал, а кого сбросишь в академическую пропасть.
Меню модов
Обход входа (подписка)
Неограниченный драгоценный камень
Автоматическая очистка
Скачать Classroom of the Elite (Мод Меню) v1.0.3 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.