Описание

Classroom of the Elite переносит тебя в престижную токийскую старшую школу, где рейтинги классов решают будущее. Ты играешь за хладнокровного стратега Киётаку Аянокодзи: каждые пять минут отвечаешь на выпад одноклассника, торгуешь баллами у вендомата, устраиваешь ловушку на выходных экзаменах-островах и следишь, как позиция 1-D дрожит на электронном табло. Одно неточное слово — союзник уходит к конкурентам; грамотный блеф, и открывается новая ветка доверия. Дойдёшь ли до выпускного, не потеряв лицо?





Фишки строятся вокруг стратегических дуэлей умов и кошельков и социального манипулирования. Ты распределяешь классные баллы, куёшь альянсы, а на крупных ивентах — скажем, круизе-испытании — тайно направляешь выбор неопределённых учеников. Победы растят репутацию, открывают пассивы «Харизма» и «Логика», а эксклюзивные сценарии под надзором автора ранобэ раскрывают неожиданные стороны Сузуне, Итиносэ и даже расчётливой Руикэ. Итог зависит от твоих решений: кого ты вознесёшь на пьедестал, а кого сбросишь в академическую пропасть.