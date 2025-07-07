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Classroom of the Elite (Мод Меню)

Classroom of the Elite (Мод Меню) v1.0.3

Манипулируй классом и взлетай к вершине в психологической школьной игре

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Версия:
1.0.3
Требования:
Android 9
Разработчик:
Crunchyroll, LLC
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 11:31
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 550 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

Classroom of the Elite переносит тебя в престижную токийскую старшую школу, где рейтинги классов решают будущее. Ты играешь за хладнокровного стратега Киётаку Аянокодзи: каждые пять минут отвечаешь на выпад одноклассника, торгуешь баллами у вендомата, устраиваешь ловушку на выходных экзаменах-островах и следишь, как позиция 1-D дрожит на электронном табло. Одно неточное слово — союзник уходит к конкурентам; грамотный блеф, и открывается новая ветка доверия. Дойдёшь ли до выпускного, не потеряв лицо?


Фишки строятся вокруг стратегических дуэлей умов и кошельков и социального манипулирования. Ты распределяешь классные баллы, куёшь альянсы, а на крупных ивентах — скажем, круизе-испытании — тайно направляешь выбор неопределённых учеников. Победы растят репутацию, открывают пассивы «Харизма» и «Логика», а эксклюзивные сценарии под надзором автора ранобэ раскрывают неожиданные стороны Сузуне, Итиносэ и даже расчётливой Руикэ. Итог зависит от твоих решений: кого ты вознесёшь на пьедестал, а кого сбросишь в академическую пропасть.


Информация о модах

Меню модов

Обход входа (подписка)

Неограниченный драгоценный камень

Автоматическая очистка

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 Теги темы: Мод меню

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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