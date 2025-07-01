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DQM: The Dark Prince (Мод, Unlocked)

DQM: The Dark Prince (Мод, Unlocked) v1.0.0

Собери монстров, сочиняй их с нуля и веди отряд в безумные эпичные битвы

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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
SQUARE ENIX Co.,Ltd.
Категория:
Ролевые / Платные
Обновлено:
Сегодня, 16:15
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 5 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5
Описание

DQM: The Dark Prince — пошаговая RPG-охота на монстров в вселенной Dragon Quest. Каждые пять минут ты пробегаешь луга Красной долины, сканируешь врага, кидаешь вербовочную медаль и утаскиваешь новичка в стойло, чтобы в следующем бою он бил за тебя. Пара ходов — и шкала синтеза мигает: сливаешь двоих, выводишь редкую гидру, проверяешь её «Яростный шквал» и бросаешь отряд в новую стычку на арене. Сможешь ли ты собрать идеальную шестёрку, прежде чем солнце зайдёт за кристальные пики?


База растёт вместе с тобой: в каталоге больше 500 существ — от слаймов-ниндзя до титанов Мрака — и обновлённая система синтеза позволяет скрещивать линии хоть до девятого поколения, наделяя гибрида огненными клыками и ядовитым ревом. Прокачка арены открывает ранги S и X, редкие символы повышают шанс вербовки, а сезонные онлайн-турниры проверяют тактику против команд друзей. Игра офлайн, сохраняйся где угодно и возвращайся за новой парой яиц — испытай удачу и примани монстра мечты!


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked

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Внимание

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