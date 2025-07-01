DQM: The Dark Prince (Мод, Unlocked) v1.0.0
Собери монстров, сочиняй их с нуля и веди отряд в безумные эпичные битвы
DQM: The Dark Prince — пошаговая RPG-охота на монстров в вселенной Dragon Quest. Каждые пять минут ты пробегаешь луга Красной долины, сканируешь врага, кидаешь вербовочную медаль и утаскиваешь новичка в стойло, чтобы в следующем бою он бил за тебя. Пара ходов — и шкала синтеза мигает: сливаешь двоих, выводишь редкую гидру, проверяешь её «Яростный шквал» и бросаешь отряд в новую стычку на арене. Сможешь ли ты собрать идеальную шестёрку, прежде чем солнце зайдёт за кристальные пики?
База растёт вместе с тобой: в каталоге больше 500 существ — от слаймов-ниндзя до титанов Мрака — и обновлённая система синтеза позволяет скрещивать линии хоть до девятого поколения, наделяя гибрида огненными клыками и ядовитым ревом. Прокачка арены открывает ранги S и X, редкие символы повышают шанс вербовки, а сезонные онлайн-турниры проверяют тактику против команд друзей. Игра офлайн, сохраняйся где угодно и возвращайся за новой парой яиц — испытай удачу и примани монстра мечты!
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