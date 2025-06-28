Ambidextro (полная версия) v1.2.0
Испытай мозг и пальцы: веди две тени сквозь смертельный зеркальный путь
Ambidextro — олдскульный экшен-пазл в пиксельном подземелье, где ты одновременно ведёшь двух магов-дублёров по отражённым коридорам ведьминого замка. Каждые пять минут пальцы прыгают между WASD и стрелками: один герой уворачивается от шипов, второй зеркально жмет рычаг, чтобы открыть путь дальше. Спасти принца или принцессу? Любое промедление — и зеркало лопнет, оставив лишь эхо шагов. Выбор жжёт кончики пальцев.
Осваивай двойное управление и вскрывай 100 комнат-ловушек: вращающиеся лезвия, платформы-призраки и порталы, которые меняют местами твои тела. За каждую спасённую жизнь получай осколки маны и вкладывай их в апгрейды — скорость, дальность рывка, дополнительное сердце. Активируй режим зеркала для хардкорного ранга и таблицы скоростных забегов. Игра офлайн, без доната, весит меньше 200 МБ. Дерзай — обе судьбы зависят от твоих рук.
Полная версия
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.