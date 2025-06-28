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Ambidextro (полная версия)

Ambidextro (полная версия) v1.2.0

Испытай мозг и пальцы: веди две тени сквозь смертельный зеркальный путь

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Версия:
1.2.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Majorariatto
Категория:
Аркады / На русском / Платные
Обновлено:
Сегодня, 11:58
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 172 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5
Описание

Ambidextro — олдскульный экшен-пазл в пиксельном подземелье, где ты одновременно ведёшь двух магов-дублёров по отражённым коридорам ведьминого замка. Каждые пять минут пальцы прыгают между WASD и стрелками: один герой уворачивается от шипов, второй зеркально жмет рычаг, чтобы открыть путь дальше. Спасти принца или принцессу? Любое промедление — и зеркало лопнет, оставив лишь эхо шагов. Выбор жжёт кончики пальцев.


Осваивай двойное управление и вскрывай 100 комнат-ловушек: вращающиеся лезвия, платформы-призраки и порталы, которые меняют местами твои тела. За каждую спасённую жизнь получай осколки маны и вкладывай их в апгрейды — скорость, дальность рывка, дополнительное сердце. Активируй режим зеркала для хардкорного ранга и таблицы скоростных забегов. Игра офлайн, без доната, весит меньше 200 МБ. Дерзай — обе судьбы зависят от твоих рук.


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: Unlocked

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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