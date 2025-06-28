Описание

Ambidextro — олдскульный экшен-пазл в пиксельном подземелье, где ты одновременно ведёшь двух магов-дублёров по отражённым коридорам ведьминого замка. Каждые пять минут пальцы прыгают между WASD и стрелками: один герой уворачивается от шипов, второй зеркально жмет рычаг, чтобы открыть путь дальше. Спасти принца или принцессу? Любое промедление — и зеркало лопнет, оставив лишь эхо шагов. Выбор жжёт кончики пальцев.





Осваивай двойное управление и вскрывай 100 комнат-ловушек: вращающиеся лезвия, платформы-призраки и порталы, которые меняют местами твои тела. За каждую спасённую жизнь получай осколки маны и вкладывай их в апгрейды — скорость, дальность рывка, дополнительное сердце. Активируй режим зеркала для хардкорного ранга и таблицы скоростных забегов. Игра офлайн, без доната, весит меньше 200 МБ. Дерзай — обе судьбы зависят от твоих рук.