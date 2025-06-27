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Paper Delivery Boy (Мод, Бесплатные покупки)

Paper Delivery Boy (Мод, Бесплатные покупки) v1.34.0

Велосипед, газеты и прыжки через препятствия — стань героем всего района

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Версия:
1.34.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Supercent, Inc.
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Сегодня, 21:37
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 189 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Описание

В Paper Delivery Boy ты мчишь по пиксельным кварталам на верном велосипеде, стараясь успеть к утреннему кофе каждого подписчика. Первая петля проста: разогнаться, прицелиться и броском отправить свежий выпуск прямо на коврик, избегая мусорных баков, светофоров-шутников и соседского пса. Каждая успешная доставка добавляет секунды к таймеру, монеты к кошельку и баллы к репутации: чем чище серия, тем больше чаевых и тем сложнее следующий участок. А стоит промахнуться — газета летит в окно, жильцы ворчат, а счётчик жалоб угрожающе мигает красным, подталкивая к идеальному броску в следующем дворе.


Во второй половине смены вступают специальные заказы — внезапная просьба донести букет, коробку пиццы или редкий журнал «Спиннеры недели». Эти миссии открывают новые районы: от тихих пригородных аллей до шумного центра с перекрёстками и трамвайными рельсами. За собранные монеты апгрейдь раму, ставь турбо-звёздочки и прокачивай точный бросок, позволяющий кидать газеты через стройплощадки или прямо в открытые окна таунхаусов. Доставка под дождём, гонки на время и рейтинги соседских героев заставят вернуться, чтобы снова крутить педали, щёлкать тормозом и доказывать, что лучший курьер — именно ты.


Информация о модах

Бесплатные покупки

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 Теги темы: Бесплатные покупки

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Скачать Paper Delivery Boy (Мод, Бесплатные покупки) 189 Мб Ссылка 2 189 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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