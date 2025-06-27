Paper Delivery Boy (Мод, Бесплатные покупки) v1.34.0
Велосипед, газеты и прыжки через препятствия — стань героем всего района
В Paper Delivery Boy ты мчишь по пиксельным кварталам на верном велосипеде, стараясь успеть к утреннему кофе каждого подписчика. Первая петля проста: разогнаться, прицелиться и броском отправить свежий выпуск прямо на коврик, избегая мусорных баков, светофоров-шутников и соседского пса. Каждая успешная доставка добавляет секунды к таймеру, монеты к кошельку и баллы к репутации: чем чище серия, тем больше чаевых и тем сложнее следующий участок. А стоит промахнуться — газета летит в окно, жильцы ворчат, а счётчик жалоб угрожающе мигает красным, подталкивая к идеальному броску в следующем дворе.
Во второй половине смены вступают специальные заказы — внезапная просьба донести букет, коробку пиццы или редкий журнал «Спиннеры недели». Эти миссии открывают новые районы: от тихих пригородных аллей до шумного центра с перекрёстками и трамвайными рельсами. За собранные монеты апгрейдь раму, ставь турбо-звёздочки и прокачивай точный бросок, позволяющий кидать газеты через стройплощадки или прямо в открытые окна таунхаусов. Доставка под дождём, гонки на время и рейтинги соседских героев заставят вернуться, чтобы снова крутить педали, щёлкать тормозом и доказывать, что лучший курьер — именно ты.
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.