Описание

В Paper Delivery Boy ты мчишь по пиксельным кварталам на верном велосипеде, стараясь успеть к утреннему кофе каждого подписчика. Первая петля проста: разогнаться, прицелиться и броском отправить свежий выпуск прямо на коврик, избегая мусорных баков, светофоров-шутников и соседского пса. Каждая успешная доставка добавляет секунды к таймеру, монеты к кошельку и баллы к репутации: чем чище серия, тем больше чаевых и тем сложнее следующий участок. А стоит промахнуться — газета летит в окно, жильцы ворчат, а счётчик жалоб угрожающе мигает красным, подталкивая к идеальному броску в следующем дворе.





Во второй половине смены вступают специальные заказы — внезапная просьба донести букет, коробку пиццы или редкий журнал «Спиннеры недели». Эти миссии открывают новые районы: от тихих пригородных аллей до шумного центра с перекрёстками и трамвайными рельсами. За собранные монеты апгрейдь раму, ставь турбо-звёздочки и прокачивай точный бросок, позволяющий кидать газеты через стройплощадки или прямо в открытые окна таунхаусов. Доставка под дождём, гонки на время и рейтинги соседских героев заставят вернуться, чтобы снова крутить педали, щёлкать тормозом и доказывать, что лучший курьер — именно ты.