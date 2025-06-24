android-1.ru / Игры / Аркады / Gunbrick: Reloaded (Полная версия)
Gunbrick: Reloaded (Полная версия)

Gunbrick: Reloaded (Полная версия) v10

Блок-танк мчит, стреляет и решает головоломки на ходу без передышки нон-стоп

0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
10
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Nitrome
Категория:
Аркады / Платные
Обновлено:
Сегодня, 12:18
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 149 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9
Описание

Gunbrick: Reloaded — это гибрид ретро-платформера и головоломки, где ты управляешь кубическим танком с пушкой на одном ребре и щитом на другом. С первой секунды жанр ясен: катись по пиксельным уровням, переворачивайся, чтобы то стрелять, то отталкиваться отдачей, и за пять минут пройти экран, наполненный лазерами, лавой и растяпами-роботами. Каждое нажатие меняет ориентацию блока: щитом вперёд — отражаешь ракеты, пушкой вниз — подкидываешь себя на платформу. В финале мира тебя ждёт мини-босс-мутант, который проверит, насколько быстро ты научился переворачивать бронекапсулу на лету.


Дальше игру раскрывают переворот-пушка и режим скоростного штурма. Тридцать пять уровней разбиты на биомы: стеклянный мегаполис, кислотные гаражи, снежные трубы. За сбор утят-секретов открываются испытания на время, где любой лишний клик отнимает секунды от таблицы рекордов. Чекпойнты редки, зато офлайн-прогресс сохраняется мгновенно, а Bluetooth-геймпад подхватывается без настроек. Доната нет: хочешь новые скины — ищи спрятанные картриджи. Раз в месяц выходит патч с дополнительной пачкой карт и обратным режимом, где щит и пушка меняются местами. Катайся, бей рекорды, делись скриншотами — и убедись, что куб может быть быстрее любой ракеты.


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью
 Теги темы: Unlocked

Скачать Gunbrick: Reloaded (Полная версия) v10 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Gunbrick: Reloaded (Полная версия) 149 Мб Ссылка 2 149 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Mine & Shine (Мод, Много денег)
Mine & Shine (Мод, Много денег)
Version: 0.7.5
Flame Keeper (Полная версия)
Flame Keeper (Полная версия)
Version: 1.0.4
Meteorfall: Rustbowl Rumble (Полная версия)
Meteorfall: Rustbowl Rumble (Полная версия)
Version: 1.0.145
Terrorist Hunter (Мод, Без рекламы)
Terrorist Hunter (Мод, Без рекламы)
Version: 1.0.2
Маска: Хоррор-Игра (Мод, Без рекламы)
Маска: Хоррор-Игра (Мод, Без рекламы)
Version: 1.2
Planescape: Torment: Enhanced (Мод, Unlocked)
Planescape: Torment: Enhanced (Мод, Unlocked)
Version: 3.1.3.1
Кризис в Акри (Мод, Unlocked)
Кризис в Акри (Мод, Unlocked)
Version: 1.0.20 (Mobile)
Timber Clash 3D (Мод меню)
Timber Clash 3D (Мод меню)
Version: 1.0.0

Отзывы о Gunbrick: Reloaded (Полная версия)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив