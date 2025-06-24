Описание

Gunbrick: Reloaded — это гибрид ретро-платформера и головоломки, где ты управляешь кубическим танком с пушкой на одном ребре и щитом на другом. С первой секунды жанр ясен: катись по пиксельным уровням, переворачивайся, чтобы то стрелять, то отталкиваться отдачей, и за пять минут пройти экран, наполненный лазерами, лавой и растяпами-роботами. Каждое нажатие меняет ориентацию блока: щитом вперёд — отражаешь ракеты, пушкой вниз — подкидываешь себя на платформу. В финале мира тебя ждёт мини-босс-мутант, который проверит, насколько быстро ты научился переворачивать бронекапсулу на лету.





Дальше игру раскрывают переворот-пушка и режим скоростного штурма. Тридцать пять уровней разбиты на биомы: стеклянный мегаполис, кислотные гаражи, снежные трубы. За сбор утят-секретов открываются испытания на время, где любой лишний клик отнимает секунды от таблицы рекордов. Чекпойнты редки, зато офлайн-прогресс сохраняется мгновенно, а Bluetooth-геймпад подхватывается без настроек. Доната нет: хочешь новые скины — ищи спрятанные картриджи. Раз в месяц выходит патч с дополнительной пачкой карт и обратным режимом, где щит и пушка меняются местами. Катайся, бей рекорды, делись скриншотами — и убедись, что куб может быть быстрее любой ракеты.