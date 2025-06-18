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Terrorist Hunter (Мод, Без рекламы)

Terrorist Hunter (Мод, Без рекламы) 1.0.2

Очищай карты, улучшай арсенал и думай быстрее врага — охота начинается
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Версия:
1.0.2
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Unexpected Joy
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Сегодня, 16:39
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 95 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
17
Скриншоты
Описание

Terrorist Hunter — это захватывающий шутер с видом сверху, который идеально сочетает в себе простоту управления и напряжённую тактическую глубину. Каждые пять минут ты входишь в новое здание или сектор, где за каждым углом может прятаться противник. Используй укрытия, рассчитывай углы стрельбы и прокладывай себе путь через волны врагов. Здесь не просто стреляют — здесь планируют и побеждают.


В игре тебя ждут модернизируемое оружие, разнообразные миссии и стратегические задачи, требующие чёткого расчёта и быстрой реакции. Каждое новое задание сложнее предыдущего: враги умнеют, карта усложняется, а выбор снаряжения становится критически важным. Прокачивай навыки, открывай новые типы вооружения и докажи, что ты лучший охотник. Terrorist Hunter — это динамика, которую не хочется отпускать.


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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