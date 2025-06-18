Terrorist Hunter (Мод, Без рекламы) 1.0.2
Очищай карты, улучшай арсенал и думай быстрее врага — охота начинается
Terrorist Hunter — это захватывающий шутер с видом сверху, который идеально сочетает в себе простоту управления и напряжённую тактическую глубину. Каждые пять минут ты входишь в новое здание или сектор, где за каждым углом может прятаться противник. Используй укрытия, рассчитывай углы стрельбы и прокладывай себе путь через волны врагов. Здесь не просто стреляют — здесь планируют и побеждают.
В игре тебя ждут модернизируемое оружие, разнообразные миссии и стратегические задачи, требующие чёткого расчёта и быстрой реакции. Каждое новое задание сложнее предыдущего: враги умнеют, карта усложняется, а выбор снаряжения становится критически важным. Прокачивай навыки, открывай новые типы вооружения и докажи, что ты лучший охотник. Terrorist Hunter — это динамика, которую не хочется отпускать.
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Установка
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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