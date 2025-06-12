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Dragon Castle (Мод, Много денег)

Dragon Castle (Мод, Много денег) 11.4.5.0

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Версия:
11.4.5.0
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Tap Pocket
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Вчера, 21:01
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 115 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
556
Скриншоты
Описание

Dragon Castle — веселая и захватывающая игра-кликер. Собирайте золото, покупайте улучшения, повышайте уровень своих драконов и оставайтесь на вершине, играя в самые популярные мини-игры!


Dragon Castle — это занимательная серия игр как для детей, так и для взрослых. Играйте онлайн с друзьями или против компьютерных противников в режиме «каждый против всех». Собирайте и улучшайте свой золотой рудник, добывая ценные ресурсы. Чем больше вы добываете, тем больше драгоценных камней вы получите.


Улучшайте своих драконов, ловя диких тигров или сражаясь лицом к лицу в боевых мини-играх. Все ваше золото будет храниться в потрясающем хранилище сокровищ Замка Дракона, где оно может быть защищено от повреждений! Жизнь слишком коротка, чтобы тратить время на скучные занятия, наполненные монотонными задачами;


Информация о модах

1. Неограниченное количество монет (никогда не уменьшается, когда вы тратите)

2. Новый рудник (сделайте его даже без монет)

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 Теги темы: Много денег

Скачать Dragon Castle (Мод, Много денег) v11.4.5.0 MOD APK

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Скачать Dragon Castle (Мод, Много денег) 115 Мб Ссылка 2 115 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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