Описание

Dragon Castle — веселая и захватывающая игра-кликер. Собирайте золото, покупайте улучшения, повышайте уровень своих драконов и оставайтесь на вершине, играя в самые популярные мини-игры!





Dragon Castle — это занимательная серия игр как для детей, так и для взрослых. Играйте онлайн с друзьями или против компьютерных противников в режиме «каждый против всех». Собирайте и улучшайте свой золотой рудник, добывая ценные ресурсы. Чем больше вы добываете, тем больше драгоценных камней вы получите.





Улучшайте своих драконов, ловя диких тигров или сражаясь лицом к лицу в боевых мини-играх. Все ваше золото будет храниться в потрясающем хранилище сокровищ Замка Дракона, где оно может быть защищено от повреждений! Жизнь слишком коротка, чтобы тратить время на скучные занятия, наполненные монотонными задачами;