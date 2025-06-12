Dragon Castle (Мод, Много денег) 11.4.5.0
Dragon Castle — веселая и захватывающая игра-кликер. Собирайте золото, покупайте улучшения, повышайте уровень своих драконов и оставайтесь на вершине, играя в самые популярные мини-игры!
Dragon Castle — это занимательная серия игр как для детей, так и для взрослых. Играйте онлайн с друзьями или против компьютерных противников в режиме «каждый против всех». Собирайте и улучшайте свой золотой рудник, добывая ценные ресурсы. Чем больше вы добываете, тем больше драгоценных камней вы получите.
Улучшайте своих драконов, ловя диких тигров или сражаясь лицом к лицу в боевых мини-играх. Все ваше золото будет храниться в потрясающем хранилище сокровищ Замка Дракона, где оно может быть защищено от повреждений! Жизнь слишком коротка, чтобы тратить время на скучные занятия, наполненные монотонными задачами;
1. Неограниченное количество монет (никогда не уменьшается, когда вы тратите)
2. Новый рудник (сделайте его даже без монет)
Скачать Dragon Castle (Мод, Много денег) v11.4.5.0 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.