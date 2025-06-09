android-1.ru / Игры / Аркады / Royal Castle! (Мод, Бесплатные покупки)
Royal Castle! (Мод, Бесплатные покупки)

Royal Castle! (Мод, Бесплатные покупки) 1.4.6

Защищай стены замка, стреляй без промаха и прокачивай арсенал обороны
0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
1.4.6
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
VOODOO
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Вчера, 21:32
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 205 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

Royal Castle! — это динамичная аркадная игра от первого лица, в которой ты встаёшь на защиту крепостной стены с мощным стреломётом в руках. Твоя задача — быстро и точно отражать волны врагов, не давая им приблизиться к воротам. Каждое попадание важно, ведь противники становятся быстрее и многочисленнее с каждым раундом.


За успешную оборону ты получаешь ресурсы и награды, которые можно потратить на улучшение оружия, открытие новых видов боеприпасов и возведение дополнительных укреплений. Игра радует неплохой графикой, разнообразными противниками и постоянной сменой темпа. Royal Castle! — отличный способ провести время, если хочется экшена, реакции и крепкой защиты от натиска врага.


Информация о модах

Бесплатные покупки

Показать полностью
 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Royal Castle! (Мод, Бесплатные покупки) v1.4.6 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Royal Castle! (Мод, Бесплатные покупки) 205 Мб Ссылка 2 205 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Orbt XL
Orbt XL
Version: 231
Infinite Poolrooms Escape (Мод, Без рекламы)
Infinite Poolrooms Escape (Мод, Без рекламы)
Version: 0.13
Zombie Storm (Мод, Много денег)
Zombie Storm (Мод, Много денег)
Version: 1.0
Mansion (Мод, Без рекламы)
Mansion (Мод, Без рекламы)
Version: 1.8
Zombie City Defense
Zombie City Defense
Version: 0.1
Prison Master: Cons vs Guards (Мод, Без рекламы)
Prison Master: Cons vs Guards (Мод, Без рекламы)
Version: 1.3.0
FearCraft: Mimicer (Мод, Без рекламы)
FearCraft: Mimicer (Мод, Без рекламы)
Version: 1.0
Супер Флаппи Гольф
Супер Флаппи Гольф
Version: 1.1.0

Отзывы о Royal Castle! (Мод, Бесплатные покупки)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив