Описание

FearCraft: Mimicer — это хоррор-выживание в открытом мире, где крафтинг сочетается с настоящим напряжением. Ты собираешь ресурсы, строишь укрытия и исследуешь проклятые земли, где каждое дерево может скрывать нечто зловещее. Каждые пять минут — поиск полезных материалов, починка убежища и борьба за жизнь. И всё это под пристальным взглядом существа, что может принять любой облик.





Игру выделяет существо-Мимицер, способное имитировать окружение, — ты никогда не знаешь, где оно. Есть строительство ловушек и оружия, глубокая система крафта, а также погодные эффекты и цикл дня и ночи. Играть можно в офлайне, а прогресс сохраняется в облаке. Готов ли ты встретиться с тьмой, где каждый шаг может стать последним?