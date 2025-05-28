FearCraft: Mimicer (Мод, Без рекламы) 1.0
Крафть, выживай и скрывайся от существа, что подражает твоим страхам
FearCraft: Mimicer — это хоррор-выживание в открытом мире, где крафтинг сочетается с настоящим напряжением. Ты собираешь ресурсы, строишь укрытия и исследуешь проклятые земли, где каждое дерево может скрывать нечто зловещее. Каждые пять минут — поиск полезных материалов, починка убежища и борьба за жизнь. И всё это под пристальным взглядом существа, что может принять любой облик.
Игру выделяет существо-Мимицер, способное имитировать окружение, — ты никогда не знаешь, где оно. Есть строительство ловушек и оружия, глубокая система крафта, а также погодные эффекты и цикл дня и ночи. Играть можно в офлайне, а прогресс сохраняется в облаке. Готов ли ты встретиться с тьмой, где каждый шаг может стать последним?
Без рекламы
Скачать FearCraft: Mimicer (Мод, Без рекламы) v1.0 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.