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FearCraft: Mimicer (Мод, Без рекламы)

FearCraft: Mimicer (Мод, Без рекламы) 1.0

Крафть, выживай и скрывайся от существа, что подражает твоим страхам
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Версия:
1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
noviaapp
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Вчера, 22:44
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 883 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

FearCraft: Mimicer — это хоррор-выживание в открытом мире, где крафтинг сочетается с настоящим напряжением. Ты собираешь ресурсы, строишь укрытия и исследуешь проклятые земли, где каждое дерево может скрывать нечто зловещее. Каждые пять минут — поиск полезных материалов, починка убежища и борьба за жизнь. И всё это под пристальным взглядом существа, что может принять любой облик.


Игру выделяет существо-Мимицер, способное имитировать окружение, — ты никогда не знаешь, где оно. Есть строительство ловушек и оружия, глубокая система крафта, а также погодные эффекты и цикл дня и ночи. Играть можно в офлайне, а прогресс сохраняется в облаке. Готов ли ты встретиться с тьмой, где каждый шаг может стать последним?


Информация о модах

Без рекламы

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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Хорроры
Хорроры
 Теги темы: Без рекламы

Скачать FearCraft: Mimicer (Мод, Без рекламы) v1.0 MOD APK

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Скачать FearCraft: Mimicer (Мод, Без рекламы) 883 Мб Ссылка 2 883 Мб
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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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