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Crunchyroll: Ponpu (Мод, Unlocked)

Crunchyroll: Ponpu (Мод, Unlocked) 1.1.4

Спаси вселенную от Утиного Бога в стильной рисованной головоломке с битвами боссов
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Версия:
1.1.4
Требования:
Android 9
Разработчик:
Crunchyroll, LLC
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Сегодня, 00:51
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 297 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

Crunchyroll: Ponpu — это мобильная игра с аниме-стилистикой и головоломками, вдохновлённая классическими аркадами. Каждые пять минут ты решаешь нестандартные задачи, сражаешься с боссами и открываешь новые механики в ярком, вручную нарисованном мире. Все действия ведут к одному — остановить перезагрузку вселенной, которую задумал всемогущий Утиный Бог.


Игра предлагает эпическую одиночную кампанию, продуманный геймплей без рекламы и встроенных покупок, доступный через подписку Crunchyroll Premium. Идеальный выбор для тех, кто любит головоломки с боевыми элементами, красивую графику и необычный сеттинг. Поднимайся на борт — время спасать мир от пернатого апокалипсиса!


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 Теги темы: Unlocked

Скачать Crunchyroll: Ponpu (Мод, Unlocked) v1.1.4 MOD APK

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Скачать Crunchyroll: Ponpu (Мод, Unlocked) 297 Мб Ссылка 2 297 Мб

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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