Описание

Crunchyroll: Ponpu — это мобильная игра с аниме-стилистикой и головоломками, вдохновлённая классическими аркадами. Каждые пять минут ты решаешь нестандартные задачи, сражаешься с боссами и открываешь новые механики в ярком, вручную нарисованном мире. Все действия ведут к одному — остановить перезагрузку вселенной, которую задумал всемогущий Утиный Бог.





Игра предлагает эпическую одиночную кампанию, продуманный геймплей без рекламы и встроенных покупок, доступный через подписку Crunchyroll Premium. Идеальный выбор для тех, кто любит головоломки с боевыми элементами, красивую графику и необычный сеттинг. Поднимайся на борт — время спасать мир от пернатого апокалипсиса!