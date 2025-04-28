Crunchyroll: Ponpu (Мод, Unlocked) 1.1.4
Спаси вселенную от Утиного Бога в стильной рисованной головоломке с битвами боссов
Crunchyroll: Ponpu — это мобильная игра с аниме-стилистикой и головоломками, вдохновлённая классическими аркадами. Каждые пять минут ты решаешь нестандартные задачи, сражаешься с боссами и открываешь новые механики в ярком, вручную нарисованном мире. Все действия ведут к одному — остановить перезагрузку вселенной, которую задумал всемогущий Утиный Бог.
Игра предлагает эпическую одиночную кампанию, продуманный геймплей без рекламы и встроенных покупок, доступный через подписку Crunchyroll Premium. Идеальный выбор для тех, кто любит головоломки с боевыми элементами, красивую графику и необычный сеттинг. Поднимайся на борт — время спасать мир от пернатого апокалипсиса!
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Установка
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Обычные
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.