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Graveyard Empire (Мод Меню)

Graveyard Empire 1.0.5

Мод меню

Когда мрачная эстетика превращается в прибыль, а смерть — в тонкий бизнес
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Версия:
1.0.5
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
24 HIT Riga SIA
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 172 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
16
Скриншоты
Описание

Graveyard Empire — это восхитительно мрачная и до неприличия весёлая стратегия, где вы управляете не просто кладбищем, а настоящей фабрикой посмертного уюта. Забудьте о грустных аллеях и серых памятниках — здесь царит продуманная логистика, гробы с индивидуальным дизайном и нежить, которая требует к себе VIP-обслуживания. Вампиры хотят стильный склеп с чёрным бархатом, Франкенштейн — электрический подзаряд, а суккуб, конечно же, предпочитает зону с видом на луну. И вы им это всё предоставляете. Потому что вы — босс. И ваш бизнес идёт в гору… с тех самых пор, как началась вечная жизнь.


Но за юмором скрывается настоящая стратегическая глубина. Graveyard Empire умело балансирует между тайм-менеджментом, строительством, клиентским сервисом (для мертвецов, да) и неожиданными угрозами вроде зомби-рейдов. Тут важно не только выкапывать и строить, но и думать наперёд: где разместить новый участок, кого нанять на ночную смену, и сколько свечей хватит для похорон демона. Каждый день — это десятки решений, каждое из которых влияет на репутацию вашего загробного отеля. Это игра, где можно быть и расчетливым менеджером, и заботливым гробовщиком, и даже героем, сражающимся за покой своих «клиентов».


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 Теги темы: Мод меню

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