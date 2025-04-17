Описание

Graveyard Empire — это восхитительно мрачная и до неприличия весёлая стратегия, где вы управляете не просто кладбищем, а настоящей фабрикой посмертного уюта. Забудьте о грустных аллеях и серых памятниках — здесь царит продуманная логистика, гробы с индивидуальным дизайном и нежить, которая требует к себе VIP-обслуживания. Вампиры хотят стильный склеп с чёрным бархатом, Франкенштейн — электрический подзаряд, а суккуб, конечно же, предпочитает зону с видом на луну. И вы им это всё предоставляете. Потому что вы — босс. И ваш бизнес идёт в гору… с тех самых пор, как началась вечная жизнь.





Но за юмором скрывается настоящая стратегическая глубина. Graveyard Empire умело балансирует между тайм-менеджментом, строительством, клиентским сервисом (для мертвецов, да) и неожиданными угрозами вроде зомби-рейдов. Тут важно не только выкапывать и строить, но и думать наперёд: где разместить новый участок, кого нанять на ночную смену, и сколько свечей хватит для похорон демона. Каждый день — это десятки решений, каждое из которых влияет на репутацию вашего загробного отеля. Это игра, где можно быть и расчетливым менеджером, и заботливым гробовщиком, и даже героем, сражающимся за покой своих «клиентов».