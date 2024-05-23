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Tofu Survivor-Fight Now (Мод меню)

Tofu Survivor-Fight Now (Мод меню) 1.4.3169

Бросьте вызов разнообразным противникам и финальному боссу
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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Puddin Games
Версия:
1.4.3169
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 500 Мб
id приложения:
com.MuMuStudio.MagicalGirlHouse
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
1
Комментарии:
0
Просмотров:
2 399

Вступите в битву и покажите свою силу в захватывающем мире Tofu Survivor — Fight Now! В этой увлекательной бесплатной приключенческой игре жанра 3D-рогалик вас ждут захватывающие сражения и потрясающие визуальные эффекты. Ваша задача — взять под свой контроль множество могущественных героинь и победить множество зверей, которые осмелились встать на вашем пути.


Используйте уникальные способности каждой героини и сочетайте их вместе, чтобы активировать мощные взрывные навыки. Бросьте вызов разнообразным противникам и одержите победу над каждым из них. Поднимитесь на вершину и сразитесь со страшным финальным боссом, чтобы завершить свое эпическое путешествие.


Tofu Survivor — Fight Now предлагает вам не только захватывающие бои, но и возможность развивать своих героинь. Собирайте ресурсы, получайте награды и улучшайте своих персонажей, чтобы стать еще сильнее и успешнее в битвах. Прокачивайте навыки, собирайте экипировку и станьте непобедимым воином.


Скриншоты

Информация о модах

1. Меню

2. Множитель урона

3. Режим Бога

4. Автоматический сбор

5. Повышенная скорость передвижения

6. Ускоренная скорость атаки

7. Всегда критический удар

8. Заморозка врага

 Теги темы: Мод меню

Скачать Tofu Survivor-Fight Now (Мод меню) 1.4.3169 взлом

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Скачать Tofu Survivor-Fight Now (Мод меню)
500 Мб
Ссылка 2
500 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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