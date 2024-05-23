Tofu Survivor-Fight Now (Мод меню) 1.4.3169
Бросьте вызов разнообразным противникам и финальному боссу
Вступите в битву и покажите свою силу в захватывающем мире Tofu Survivor — Fight Now! В этой увлекательной бесплатной приключенческой игре жанра 3D-рогалик вас ждут захватывающие сражения и потрясающие визуальные эффекты. Ваша задача — взять под свой контроль множество могущественных героинь и победить множество зверей, которые осмелились встать на вашем пути.
Используйте уникальные способности каждой героини и сочетайте их вместе, чтобы активировать мощные взрывные навыки. Бросьте вызов разнообразным противникам и одержите победу над каждым из них. Поднимитесь на вершину и сразитесь со страшным финальным боссом, чтобы завершить свое эпическое путешествие.
Tofu Survivor — Fight Now предлагает вам не только захватывающие бои, но и возможность развивать своих героинь. Собирайте ресурсы, получайте награды и улучшайте своих персонажей, чтобы стать еще сильнее и успешнее в битвах. Прокачивайте навыки, собирайте экипировку и станьте непобедимым воином.
1. Меню
2. Множитель урона
3. Режим Бога
4. Автоматический сбор
5. Повышенная скорость передвижения
6. Ускоренная скорость атаки
7. Всегда критический удар
8. Заморозка врага
Скачать Tofu Survivor-Fight Now (Мод меню) 1.4.3169 взлом
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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