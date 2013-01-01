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Beastie Bay (Мод, Много денег)

Beastie Bay (Мод, Много денег) 2.3.3

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Версия:
2.3.3
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Kairosoft Co., Ltd
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 29 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
752

Beastie Bay предлагает захватывающее путешествие по необитаемому острову, где игроки должны справиться с дикой природой и монстрами, чтобы обеспечить мирную жизнь на этом острове. Вам предстоит быть осторожным и остаться на страже своей жизнеспособности, в то время как вы исследуете неизведанные территории и боретесь с угрозами.


Следуя потоку жизни и приспосабливаясь к новым вызовам, вы будете активно разрабатывать стратегии построения домов и посадки деревьев, делая этот остров все более жизнеспособным и процветающим. Что когда-то был необитаемый остров, теперь стал местом веселья и юмора, где вы можете весело проводить время и развиваться.


Присоединяйтесь к этому захватывающему приключению, продвигайте общую цель и вместе расширяйте масштабы строительства новых квартир, превращая этот остров в процветающее общество.


Скриншоты

Информация о модах

1. Неограниченные деньги

2. Неограниченное золото

3. Неограниченные очки исследования

 Теги темы: Много денег

Скачать Beastie Bay (Мод, Много денег) 2.3.3 взлом

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Скачать Beastie Bay (Мод, Много денег) 29 Мб Ссылка 2 29 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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