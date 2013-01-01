Beastie Bay предлагает захватывающее путешествие по необитаемому острову, где игроки должны справиться с дикой природой и монстрами, чтобы обеспечить мирную жизнь на этом острове. Вам предстоит быть осторожным и остаться на страже своей жизнеспособности, в то время как вы исследуете неизведанные территории и боретесь с угрозами.





Следуя потоку жизни и приспосабливаясь к новым вызовам, вы будете активно разрабатывать стратегии построения домов и посадки деревьев, делая этот остров все более жизнеспособным и процветающим. Что когда-то был необитаемый остров, теперь стал местом веселья и юмора, где вы можете весело проводить время и развиваться.





Присоединяйтесь к этому захватывающему приключению, продвигайте общую цель и вместе расширяйте масштабы строительства новых квартир, превращая этот остров в процветающее общество.