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Crazy Kick! (Мод, Много денег)

Crazy Kick! 2.26.5

Много денег
5
2
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Версия:
2.26.5
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
VOODOO
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 136 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 602
Скриншоты
Описание

"Сrazy Kick" - это уникальная футбольная игра, которая завоевала популярность среди многих игроков. В отличие от других футбольных игр, здесь вам не нужно управлять всей командой. Ваша задача - мастерски управлять только мячом. Этот особенный геймплей приносит игрокам новые и захватывающие впечатления, когда они погружаются в игру.


Игра Crazy Kick позволяет вам по-новому взглянуть на футбол. Независимо от того, считаете ли вы его развлечением или серьезным видом спорта, футбол всегда был источником страсти и азарта для его поклонников. Игроки сжигаются на футбольных полях по всему миру, и в этой игре вы сможете почувствовать всю его величие. Футбол - это не просто игра, это увлекательное искусство, и в Crazy Kick вы можете испытать его магию.




Информация о модах
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 Теги темы: Много денег

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Скачать Crazy Kick! (Мод, Много денег) 136 Мб Ссылка 2 136 Мб

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