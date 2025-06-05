WindWings: Galaxy attack Pro (Мод, Много денег) 1.0.65
WindWings: Space shooter, Galaxy attack (Premium) (Мод, Много денег) - Окунитесь в фантастическую космическую историю в этой скролл-игре. Сюжет начинается с того что опытный пилот попадает в будущее, где земляне уже научились колонизировать планеты и покорять космос. в качестве опытного пилота он садится за штурвал корабля и отправляется в путешествие. На этом моменте он обнаруживает, что землю хотят захватить злобные пришельцы, после чего вы получаете приказ в одиночку устранять вражеские корабли.
И так, вам необходимо уничтожить все корабли противника и защитить планету будущего от краха. Во время игры вы сможете покачивать свой корабль, делая его ещё мощнее.
1. Неограниченные деньги
2. Неограниченное количество бриллиантов
3. Неограниченная энергия
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Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.