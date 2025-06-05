Описание

WindWings: Space shooter, Galaxy attack (Premium) (Мод, Много денег) - Окунитесь в фантастическую космическую историю в этой скролл-игре. Сюжет начинается с того что опытный пилот попадает в будущее, где земляне уже научились колонизировать планеты и покорять космос. в качестве опытного пилота он садится за штурвал корабля и отправляется в путешествие. На этом моменте он обнаруживает, что землю хотят захватить злобные пришельцы, после чего вы получаете приказ в одиночку устранять вражеские корабли.





И так, вам необходимо уничтожить все корабли противника и защитить планету будущего от краха. Во время игры вы сможете покачивать свой корабль, делая его ещё мощнее.