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WindWings: Galaxy attack Pro (Мод, Много денег)

WindWings: Galaxy attack Pro (Мод, Много денег) 1.0.65

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Версия:
1.0.65
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
GCenter
Категория:
Аркады / Платные
Обновлено:
Сегодня, 20:56
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 95 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 204
Скриншоты
Описание

WindWings: Space shooter, Galaxy attack (Premium) (Мод, Много денег) - Окунитесь в фантастическую космическую историю в этой скролл-игре. Сюжет начинается с того что опытный пилот попадает в будущее, где земляне уже научились колонизировать планеты и покорять космос. в качестве опытного пилота он садится за штурвал корабля и отправляется в путешествие. На этом моменте он обнаруживает, что землю хотят захватить злобные пришельцы, после чего вы получаете приказ в одиночку устранять вражеские корабли.


И так, вам необходимо уничтожить все корабли противника и защитить планету будущего от краха. Во время игры вы сможете покачивать свой корабль, делая его ещё мощнее.


Информация о модах

1. Неограниченные деньги

2. Неограниченное количество бриллиантов

3. Неограниченная энергия

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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Космические игры на андроид
Космические игры на андроид
 Теги темы: Много денег

Скачать WindWings: Galaxy attack Pro (Мод, Много денег) v1.0.65 MOD APK

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Скачать WindWings: Galaxy attack Pro (Мод, Много денег) 95 Мб Ссылка 2 95 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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