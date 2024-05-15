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Shooter.io: War Survivor (Мод Меню)

Shooter.io: War Survivor (Мод Меню) 1.075

Станьте могущественным бойцом и используйте тактику для выживания
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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
ROCKET SUCCEED TOGETHER
Версия:
1.075
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 150 Мб
id приложения:
com.iris.hunter.adventure
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
1 325

Shooter.io: War Survivor представляет собой захватывающий мир пиксельных действий, где каждое ваше действие может оказать решающее влияние на исход боя. В этой игре вашей единственной целью является выживание в хаосе, сражение с противниками и постепенное развитие в могущественного бойца. Игра создает ностальгическую атмосферу, которая переносит вас во времена, когда аркадные игры были популярными. Это похоже на возвращение в детство, когда вы проводили часы за игровыми автоматами.


Shooter.io: War Survivor черпает вдохновение из классических игр, таких как "Шакал" и "Металлический слизень", и предлагает вам виртуальное пиксельное приключение. Игра предлагает разнообразные сложные ландшафты, скрытые испытания и вас, как одинокого героя, который обороняется от нашествия врагов. Вам предстоит сражаться с множеством врагов и использовать свои навыки и тактику, чтобы остаться в живых и продвигаться дальше. Эта игра предоставляет аутентичный пиксельный опыт и море динамичных боев.


Скриншоты

Информация о модах

1. Меню

2. Валюта всегда увеличивается (наличные, монеты и некоторые другие)

 Теги темы: Мод меню, Много денег

Скачать Shooter.io: War Survivor (Мод Меню) 1.075 взлом

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Скачать Shooter.io: War Survivor (Мод Меню)
150 Мб
Ссылка 2
150 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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