Описание

Приготовьтесь к новому захватывающему приключению в Geometry Dash!





Вас ждёт ещё больше шипов, монстров и невероятных испытаний, чем когда-либо! Прыгайте, летайте и переворачивайтесь, преодолевая опасные пещеры и смертельные ловушки.





Прокладывайте путь через динамичные уровни, подстраиваясь под ритм захватывающей музыки. Сможете ли вы пройти все испытания и доказать своё мастерство в мире Geometry Dash?