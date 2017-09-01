Версия:
2.2.145
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
RobTop Games
Обновлено:
Сегодня, 12:35
Возраст:
Требуется места:
≈ 115 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание
Приготовьтесь к новому захватывающему приключению в Geometry Dash!
Вас ждёт ещё больше шипов, монстров и невероятных испытаний, чем когда-либо! Прыгайте, летайте и переворачивайтесь, преодолевая опасные пещеры и смертельные ловушки.
Прокладывайте путь через динамичные уровни, подстраиваясь под ритм захватывающей музыки. Сможете ли вы пройти все испытания и доказать своё мастерство в мире Geometry Dash?
Информация о модах
Мод разблокирован
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Скачать Geometry Dash Meltdown (Мод, Unlocked) v2.2.145 MOD APK
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