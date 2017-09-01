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Space Blast: Ball Mania (Мод меню)

Space Blast: Ball Mania (Мод меню) 1.0.2

Откройте глубины галактики в невероятном сочетании тактики и скорости без границ
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Версия:
1.0.2
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Absolutely Digital
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 60 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5
Скриншоты
Описание

Space Blast: Ball Mania предлагает вам окунуться в увлекательный мир космических баталий, где ловкость и продуманная стратегия становятся залогом успеха. Возьмите под контроль мощный звездолет, оснащенный передовыми орудиями, и встаньте на защиту безграничного пространства от надвигающихся волн метеоритов. Огромные каменные глыбы распадаются на быстрые обломки, требующие молниеносной реакции, а каждое попадание приближает вас к победе. Динамичные сражения создают уникальный ритм, характерный для аркадные игры на андроид, и дарят захватывающую смесь адреналина и азартного интереса.


Чтобы спасти галактику, важно сохранять бдительность и совершенствовать навыки прицеливания, ведь сложность увеличивается с каждой волной. Чем дальше вы продвигаетесь, тем напряженнее становится бой и тем ценнее становятся собранные очки и бонусы. Яркая графика и удобное управление делают космический шутер еще более затягивающим, позволяя полностью прочувствовать атмосферу межзвездных сражений. Готовы ли вы принять вызов и стать героем, очистив просторы вселенной от уничтожающих всё на своем пути метеоров? Тогда взлетайте и защищайте родные звездные просторы!


Информация о модах

1. Неограниченное золото

2. Неограниченное количество драгоценных камней

3. Неограниченное количество жизней

4. Неограниченное количество пропусков

5. Удалена реклама

6. Включена разблокировка лазера

7. Включена заморозка времени

8. Разблокированы двойные пули

9. Разблокированы тройные пули

10. Разблокированы четыре пули

11. Разблокированы лазер и звук (эти усилители разблокируются на высоких уровнях)

12. Все валюты заморожены

13. Высокая скорость

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 Теги темы: Мод меню

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