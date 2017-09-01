Описание

Space Blast: Ball Mania предлагает вам окунуться в увлекательный мир космических баталий, где ловкость и продуманная стратегия становятся залогом успеха. Возьмите под контроль мощный звездолет, оснащенный передовыми орудиями, и встаньте на защиту безграничного пространства от надвигающихся волн метеоритов. Огромные каменные глыбы распадаются на быстрые обломки, требующие молниеносной реакции, а каждое попадание приближает вас к победе. Динамичные сражения создают уникальный ритм, характерный для аркадные игры на андроид, и дарят захватывающую смесь адреналина и азартного интереса.





Чтобы спасти галактику, важно сохранять бдительность и совершенствовать навыки прицеливания, ведь сложность увеличивается с каждой волной. Чем дальше вы продвигаетесь, тем напряженнее становится бой и тем ценнее становятся собранные очки и бонусы. Яркая графика и удобное управление делают космический шутер еще более затягивающим, позволяя полностью прочувствовать атмосферу межзвездных сражений. Готовы ли вы принять вызов и стать героем, очистив просторы вселенной от уничтожающих всё на своем пути метеоров? Тогда взлетайте и защищайте родные звездные просторы!