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Voidbreaker

Voidbreaker 3.9

Ретро-бласт, астероиды и дредноут, что охотится на твои очки
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Версия:
3.9
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Inferno Fox Studio
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Сегодня, 18:21
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 85 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9
Скриншоты
Описание

Voidbreaker — это 2D-шутер с видом сверху в стиле ретро-аркад, где ты управляешь звёздным истребителем и отбиваешься от нескончаемых волн врагов. Каждые пять минут — это полёт на грани: манёвры, стрельба, взрывы, уклонение от астероидов и охота за очками. Всё идёт по плану… пока ты не наберёшь 500 и не появится он.


Главная угроза — дредноут Обливиона, смертельный босс, который появляется каждый раз при достижении рекорда. Сможешь ли ты выжить, когда экран превращается в ад из лазеров и осколков? Улучшай корабль, прокачивай огневую мощь, соревнуйся за лучший счёт. У тебя есть реакция — теперь проверь, хватит ли духа пробить Пустоту.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Voidbreaker 85 Мб Ссылка 2 85 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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