Описание

Voidbreaker — это 2D-шутер с видом сверху в стиле ретро-аркад, где ты управляешь звёздным истребителем и отбиваешься от нескончаемых волн врагов. Каждые пять минут — это полёт на грани: манёвры, стрельба, взрывы, уклонение от астероидов и охота за очками. Всё идёт по плану… пока ты не наберёшь 500 и не появится он.





Главная угроза — дредноут Обливиона, смертельный босс, который появляется каждый раз при достижении рекорда. Сможешь ли ты выжить, когда экран превращается в ад из лазеров и осколков? Улучшай корабль, прокачивай огневую мощь, соревнуйся за лучший счёт. У тебя есть реакция — теперь проверь, хватит ли духа пробить Пустоту.