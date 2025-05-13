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Stupid Zombies 4 (Мод, Бесплатные покупки)

Stupid Zombies 4 (Мод, Бесплатные покупки) 1.1.6

Рикошет, расчёт и зомби: проверь меткость в новых уровнях с сюрпризами
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Версия:
1.1.6
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
GameResort
Категория:
Аркады / На русском
Обновлено:
Вчера, 22:34
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 109 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Stupid Zombies 4 — это продолжение аркадной головоломки, где ты отстреливаешь зомби с помощью пуль, которые рикошетят от стен. Цель проста: зачистить экран с минимальным количеством выстрелов. Чем точнее твои расчёты, тем эффектнее результат. Некоторые уровни решаются за секунды, другие требуют пары минут на раздумья — всё зависит от твоей меткости и логики.


В твоём распоряжении разнообразное оружие, каждый ствол меняет стиль прохождения. По ходу игры ты собираешь монеты, открываешь новых героев и получаешь доступ к более мощным пушкам. Для тех, кто не может остановиться — доступен VIP-режим с бонусами. Пройди кампанию, соревнуйся за очки и не давай зомби ни единого шанса.


Информация о модах
  • Бесплатная покупка

Примечание: Нажмите «Купить» на любом предмете в игровом магазине, когда появится окно оплаты, нажмите «Отмена». 

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 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Stupid Zombies 4 (Мод, Бесплатные покупки) v1.1.6 MOD APK

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Скачать Stupid Zombies 4 (Мод, Бесплатные покупки) 109 Мб Ссылка 2 109 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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