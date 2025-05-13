Stupid Zombies 4 (Мод, Бесплатные покупки) 1.1.6
Рикошет, расчёт и зомби: проверь меткость в новых уровнях с сюрпризами
Stupid Zombies 4 — это продолжение аркадной головоломки, где ты отстреливаешь зомби с помощью пуль, которые рикошетят от стен. Цель проста: зачистить экран с минимальным количеством выстрелов. Чем точнее твои расчёты, тем эффектнее результат. Некоторые уровни решаются за секунды, другие требуют пары минут на раздумья — всё зависит от твоей меткости и логики.
В твоём распоряжении разнообразное оружие, каждый ствол меняет стиль прохождения. По ходу игры ты собираешь монеты, открываешь новых героев и получаешь доступ к более мощным пушкам. Для тех, кто не может остановиться — доступен VIP-режим с бонусами. Пройди кампанию, соревнуйся за очки и не давай зомби ни единого шанса.
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.