Описание

Stupid Zombies 4 — это продолжение аркадной головоломки, где ты отстреливаешь зомби с помощью пуль, которые рикошетят от стен. Цель проста: зачистить экран с минимальным количеством выстрелов. Чем точнее твои расчёты, тем эффектнее результат. Некоторые уровни решаются за секунды, другие требуют пары минут на раздумья — всё зависит от твоей меткости и логики.





В твоём распоряжении разнообразное оружие, каждый ствол меняет стиль прохождения. По ходу игры ты собираешь монеты, открываешь новых героев и получаешь доступ к более мощным пушкам. Для тех, кто не может остановиться — доступен VIP-режим с бонусами. Пройди кампанию, соревнуйся за очки и не давай зомби ни единого шанса.