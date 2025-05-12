Описание

Merge Out — это головоломка с элементами стратегии, в которой ты очищаешь разрушенный мир, объединяя ресурсы и создавая новые объекты. Основная игровая петля — находить совпадающие предметы, соединять их и тем самым восстанавливать территорию, здание за зданием. На каждом шагу тебя ждут неожиданные находки — от ископаемых до древних артефактов, спрятанных под пеплом прошлого.





Исследуй земли, собирай золото и восстанавливай архитектуру, постепенно раскрывая тайны мира. Продавай созданные предметы, открывай новые зоны и прокачивай инфраструктуру. Уровни становятся сложнее, а возможности — шире: ты не просто соединяешь вещи, ты возвращаешь смысл разрушенному миру. Попробуй найти порядок в хаосе — и сделать землю снова живой.