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Merge Out (Мод меню)

Merge Out (Мод меню) 0.12.2

Восстанови землю из хаоса, комбинируя ресурсы и открывая артефакты
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Версия:
0.12.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Focus apps
Категория:
Головоломки / На русском
Обновлено:
Сегодня, 01:06
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 137 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Merge Out — это головоломка с элементами стратегии, в которой ты очищаешь разрушенный мир, объединяя ресурсы и создавая новые объекты. Основная игровая петля — находить совпадающие предметы, соединять их и тем самым восстанавливать территорию, здание за зданием. На каждом шагу тебя ждут неожиданные находки — от ископаемых до древних артефактов, спрятанных под пеплом прошлого.


Исследуй земли, собирай золото и восстанавливай архитектуру, постепенно раскрывая тайны мира. Продавай созданные предметы, открывай новые зоны и прокачивай инфраструктуру. Уровни становятся сложнее, а возможности — шире: ты не просто соединяешь вещи, ты возвращаешь смысл разрушенному миру. Попробуй найти порядок в хаосе — и сделать землю снова живой.


Информация о модах

[ Меню МОД ]

– Игрок -

  • Увеличьте энергию
  • Увеличить количество монет
  • Увеличить алмазы
  • Скорость: х1 – х3
  • Оформить заказ
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Merge Out (Мод меню) v0.12.2 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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