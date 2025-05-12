Merge Out (Мод меню) 0.12.2
Восстанови землю из хаоса, комбинируя ресурсы и открывая артефакты
Merge Out — это головоломка с элементами стратегии, в которой ты очищаешь разрушенный мир, объединяя ресурсы и создавая новые объекты. Основная игровая петля — находить совпадающие предметы, соединять их и тем самым восстанавливать территорию, здание за зданием. На каждом шагу тебя ждут неожиданные находки — от ископаемых до древних артефактов, спрятанных под пеплом прошлого.
Исследуй земли, собирай золото и восстанавливай архитектуру, постепенно раскрывая тайны мира. Продавай созданные предметы, открывай новые зоны и прокачивай инфраструктуру. Уровни становятся сложнее, а возможности — шире: ты не просто соединяешь вещи, ты возвращаешь смысл разрушенному миру. Попробуй найти порядок в хаосе — и сделать землю снова живой.
[ Меню МОД ]
– Игрок -
- Увеличьте энергию
- Увеличить количество монет
- Увеличить алмазы
- Скорость: х1 – х3
- Оформить заказ
Скачать Merge Out (Мод меню) v0.12.2 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.