android-1.ru / Игры / Головоломки / Brainy Prankster (Мод, Без рекламы)
Brainy Prankster (Мод, Без рекламы)

Brainy Prankster (Мод, Без рекламы) 1.0.14

Креативный юмор, головоломки и нестандартные проделки на каждом шагу
0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
1.0.14
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
TheSunStudio
Категория:
Головоломки / На русском
Обновлено:
Сегодня, 14:08
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 195 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

Brainy Prankster — это рисованная головоломка, где ты решаешь странные, смешные и порой абсурдные задачи, чтобы пройти уровень. Каждый эпизод — отдельная сцена с неожиданными условиями: открой дверь, испорть свидание, выведи из себя соседа. Как именно? Это зависит только от тебя. Главное — не думать по шаблону, потому что логика здесь не всегда твой союзник.


Игру выделяют нестандартные решения и абсурдный юмор. Сотни уровней проверят твою смекалку, способность импровизировать и ловить детали. Игра отлично подойдёт, если хочешь расслабиться, но не без толики челленджа. Неожиданные развязки, лёгкий стиль и приятная визуальная подача делают Brainy Prankster идеальной для коротких перерывов или вечернего залипания.


Информация о модах

Без рекламы

Показать полностью
 Теги темы: Без рекламы

Скачать Brainy Prankster (Мод, Без рекламы) v1.0.14 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Brainy Prankster (Мод, Без рекламы) 195 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Guns vs Magic - Roguelite RPG (Мод меню)
Guns vs Magic - Roguelite RPG (Мод меню)
Version: 1.1.0
Paranormal Territory 2 (Полная версия)
Paranormal Territory 2 (Полная версия)
Version: 3
States Builder: Торговый мир (Мод меню)
States Builder: Торговый мир (Мод меню)
Version: 1.8.3
Battlesmiths: Средневековье (Мод меню)
Battlesmiths: Средневековье (Мод меню)
Version: 2.11.0
Mystery Matters (Мод, Много денег)
Mystery Matters (Мод, Много денег)
Version: 2.9.0
Room Escape: Strange Case 3 (Мод, Unlocked)
Room Escape: Strange Case 3 (Мод, Unlocked)
Version: 1.0.4
Makeup Color Paint By Number
Makeup Color Paint By Number
Version: 1.0.2
Солитер: Девушки в костюмах
Солитер: Девушки в костюмах
Version: 1.0.2

Отзывы о Brainy Prankster (Мод, Без рекламы)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив