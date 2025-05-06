Описание

Brainy Prankster — это рисованная головоломка, где ты решаешь странные, смешные и порой абсурдные задачи, чтобы пройти уровень. Каждый эпизод — отдельная сцена с неожиданными условиями: открой дверь, испорть свидание, выведи из себя соседа. Как именно? Это зависит только от тебя. Главное — не думать по шаблону, потому что логика здесь не всегда твой союзник.





Игру выделяют нестандартные решения и абсурдный юмор. Сотни уровней проверят твою смекалку, способность импровизировать и ловить детали. Игра отлично подойдёт, если хочешь расслабиться, но не без толики челленджа. Неожиданные развязки, лёгкий стиль и приятная визуальная подача делают Brainy Prankster идеальной для коротких перерывов или вечернего залипания.