Brainy Prankster (Мод, Без рекламы) 1.0.14
Креативный юмор, головоломки и нестандартные проделки на каждом шагу
Brainy Prankster — это рисованная головоломка, где ты решаешь странные, смешные и порой абсурдные задачи, чтобы пройти уровень. Каждый эпизод — отдельная сцена с неожиданными условиями: открой дверь, испорть свидание, выведи из себя соседа. Как именно? Это зависит только от тебя. Главное — не думать по шаблону, потому что логика здесь не всегда твой союзник.
Игру выделяют нестандартные решения и абсурдный юмор. Сотни уровней проверят твою смекалку, способность импровизировать и ловить детали. Игра отлично подойдёт, если хочешь расслабиться, но не без толики челленджа. Неожиданные развязки, лёгкий стиль и приятная визуальная подача делают Brainy Prankster идеальной для коротких перерывов или вечернего залипания.
Без рекламы
Скачать Brainy Prankster (Мод, Без рекламы) v1.0.14 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.