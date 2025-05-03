Описание

Mystery Matters — это игра в жанре «три в ряд», где комбинирование фишек — лишь начало большой истории с загадками, расследованиями и опасностями. Археолог и детектив приезжают в тихий городок, но вскоре понимают, что попали в клубок древних тайн. Каждое собранное совпадение открывает новые улики, сцены и персонажей, а за уютной атмосферой скрывается тревожная интрига.





Исследуй необычные локации, участвуй в квестах, общайся с героями и избегай таинственного преследователя, который явно знает больше, чем говорит. Игру украшают полноценный сюжет, сотни уровней, временные события и ежедневные задачи. Mystery Matters идеально подойдёт тем, кто хочет не просто собирать фишки, а стать частью настоящего детективного приключения.