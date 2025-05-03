Mystery Matters (Мод, Много денег) 2.9.0
Раскрой тайны города в приключенческой головоломке три в ряд
Mystery Matters — это игра в жанре «три в ряд», где комбинирование фишек — лишь начало большой истории с загадками, расследованиями и опасностями. Археолог и детектив приезжают в тихий городок, но вскоре понимают, что попали в клубок древних тайн. Каждое собранное совпадение открывает новые улики, сцены и персонажей, а за уютной атмосферой скрывается тревожная интрига.
Исследуй необычные локации, участвуй в квестах, общайся с героями и избегай таинственного преследователя, который явно знает больше, чем говорит. Игру украшают полноценный сюжет, сотни уровней, временные события и ежедневные задачи. Mystery Matters идеально подойдёт тем, кто хочет не просто собирать фишки, а стать частью настоящего детективного приключения.
Бесконечные звёзды и монеты
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Установка
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.