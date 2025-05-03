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Mystery Matters (Мод, Много денег)

Mystery Matters (Мод, Много денег) 2.9.0

Раскрой тайны города в приключенческой головоломке три в ряд
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Версия:
2.9.0
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Playrix
Категория:
Головоломки / На русском
Обновлено:
Сегодня, 01:23
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 196 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Mystery Matters — это игра в жанре «три в ряд», где комбинирование фишек — лишь начало большой истории с загадками, расследованиями и опасностями. Археолог и детектив приезжают в тихий городок, но вскоре понимают, что попали в клубок древних тайн. Каждое собранное совпадение открывает новые улики, сцены и персонажей, а за уютной атмосферой скрывается тревожная интрига.


Исследуй необычные локации, участвуй в квестах, общайся с героями и избегай таинственного преследователя, который явно знает больше, чем говорит. Игру украшают полноценный сюжет, сотни уровней, временные события и ежедневные задачи. Mystery Matters идеально подойдёт тем, кто хочет не просто собирать фишки, а стать частью настоящего детективного приключения.


Информация о модах

Бесконечные звёзды и монеты

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 Теги темы: Много денег

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Скачать Mystery Matters (Мод, Много денег) 196 Мб Ссылка 2 196 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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