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Grim Tales 26: Mystery Game

Grim Tales 26: Mystery Game 1.0.0

Раскрой тайну семьи Грей в мрачной игре со скрытыми объектами
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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 7.1
Разработчик:
Elephant Games AR LLC
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Сегодня, 01:06
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 736 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Grim Tales 26: Mystery Game — это атмосферный квест в жанре поиска предметов с элементами триллера и мистики. Ты играешь за Анну Грей, которую втягивает в новое дело загадочное сообщение. В психиатрической больнице скрыта правда о её брате и семье. Исследуй зловещие локации, решай нестандартные головоломки и собирай улики, которые каждые пять минут открывают новые детали прошлого.


Тебя ждут темная атмосфера, сюжет с семейными тайнами, десятки сцен для поиска, мини-игры и развилки расследования. Игра доступна в формате бесплатной пробной версии, а полное прохождение открывается по желанию. Grim Tales 26 — это история, где страх и интрига идут рука об руку, а каждый найденный предмет приближает к разгадке глубоко спрятанных секретов.


Информация о модах

Полная версия

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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