Grim Tales 26: Mystery Game 1.0.0
Раскрой тайну семьи Грей в мрачной игре со скрытыми объектами
Grim Tales 26: Mystery Game — это атмосферный квест в жанре поиска предметов с элементами триллера и мистики. Ты играешь за Анну Грей, которую втягивает в новое дело загадочное сообщение. В психиатрической больнице скрыта правда о её брате и семье. Исследуй зловещие локации, решай нестандартные головоломки и собирай улики, которые каждые пять минут открывают новые детали прошлого.
Тебя ждут темная атмосфера, сюжет с семейными тайнами, десятки сцен для поиска, мини-игры и развилки расследования. Игра доступна в формате бесплатной пробной версии, а полное прохождение открывается по желанию. Grim Tales 26 — это история, где страх и интрига идут рука об руку, а каждый найденный предмет приближает к разгадке глубоко спрятанных секретов.
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