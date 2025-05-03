Описание

Grim Tales 26: Mystery Game — это атмосферный квест в жанре поиска предметов с элементами триллера и мистики. Ты играешь за Анну Грей, которую втягивает в новое дело загадочное сообщение. В психиатрической больнице скрыта правда о её брате и семье. Исследуй зловещие локации, решай нестандартные головоломки и собирай улики, которые каждые пять минут открывают новые детали прошлого.





Тебя ждут темная атмосфера, сюжет с семейными тайнами, десятки сцен для поиска, мини-игры и развилки расследования. Игра доступна в формате бесплатной пробной версии, а полное прохождение открывается по желанию. Grim Tales 26 — это история, где страх и интрига идут рука об руку, а каждый найденный предмет приближает к разгадке глубоко спрятанных секретов.