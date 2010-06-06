Тун Тун Тун Сахур AI Животные 1.2
Узнаешь ли ты мем-зверей по намёкам? Добро пожаловать в квиз, где логике не место
Тун Тун Тун Сахур AI Животные — это сюрреалистичная квиз-игра, где каждый вопрос — как удар по реальности. Каждые пять минут ты читаешь дичь вроде: «Кто живёт в облаках и нападает кофеином?», а затем выбираешь между Capuchino Assassino, Bombombini Gusini и другими фантасмагорическими существами. Отвечай, смейся, удивляйся — и не пытайся найти логику, её тут нет. Только мемы, абсурд и твоя интуиция.
В игре десятки вымышленных зверей с поэтичными именами и странными повадками. Нелепость — основа правил: чем страннее выбор, тем больше шансов угадать. Поддерживается офлайн, идеально для компании или вечеринки. Отличное развлечение, чтобы проверить не знания, а чувство юмора и выдержку. Ты не запомнишь правила — но точно не забудешь опыт.
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Установка
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Формат
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.