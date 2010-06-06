Описание

Тун Тун Тун Сахур AI Животные — это сюрреалистичная квиз-игра, где каждый вопрос — как удар по реальности. Каждые пять минут ты читаешь дичь вроде: «Кто живёт в облаках и нападает кофеином?», а затем выбираешь между Capuchino Assassino, Bombombini Gusini и другими фантасмагорическими существами. Отвечай, смейся, удивляйся — и не пытайся найти логику, её тут нет. Только мемы, абсурд и твоя интуиция.





В игре десятки вымышленных зверей с поэтичными именами и странными повадками. Нелепость — основа правил: чем страннее выбор, тем больше шансов угадать. Поддерживается офлайн, идеально для компании или вечеринки. Отличное развлечение, чтобы проверить не знания, а чувство юмора и выдержку. Ты не запомнишь правила — но точно не забудешь опыт.