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Тун Тун Тун Сахур AI Животные

Тун Тун Тун Сахур AI Животные 1.2

Узнаешь ли ты мем-зверей по намёкам? Добро пожаловать в квиз, где логике не место
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Версия:
1.2
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
MASTERMINDZ
Категория:
Головоломки / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 64 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Тун Тун Тун Сахур AI Животные — это сюрреалистичная квиз-игра, где каждый вопрос — как удар по реальности. Каждые пять минут ты читаешь дичь вроде: «Кто живёт в облаках и нападает кофеином?», а затем выбираешь между Capuchino Assassino, Bombombini Gusini и другими фантасмагорическими существами. Отвечай, смейся, удивляйся — и не пытайся найти логику, её тут нет. Только мемы, абсурд и твоя интуиция.


В игре десятки вымышленных зверей с поэтичными именами и странными повадками. Нелепость — основа правил: чем страннее выбор, тем больше шансов угадать. Поддерживается офлайн, идеально для компании или вечеринки. Отличное развлечение, чтобы проверить не знания, а чувство юмора и выдержку. Ты не запомнишь правила — но точно не забудешь опыт.


Информация о модах

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 Теги темы: оригинал

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Скачать Тун Тун Тун Сахур AI Животные 64 Мб Ссылка 2 64 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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