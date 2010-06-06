Описание

Jungle Adventures 4 — это красочный платформер с элементами экшена и головоломки, продолжение популярной серии про храброго жителя дикой природы. После победы над злом в прошлой части герой решил немного отдохнуть, но даже отпуск превращается в приключение. Каждые пять минут ты прыгаешь по платформам, собираешь фрукты, спасаешь друзей и встречаешь необычных созданий с уникальным поведением. Управление простое, а уровни — насыщенные и разнообразные.





Игра предлагает десятки новых локаций, мини-игры, ловушки, загадки и скрытые тайники, которые нужно найти, чтобы пройти полностью. Можно собирать бонусы, открывать способности и сражаться с новыми врагами, каждый из которых потребует ловкости и реакции. Поддерживается офлайн-режим, не требует доната и подходит как детям, так и взрослым. Это та же атмосфера весёлого приключения, только ещё масштабнее и ярче. Готов к новой вылазке в джунгли?