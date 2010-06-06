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Приключения в джунглях 4 (Полная версия)

Приключения в джунглях 4 (Полная версия) 36.0

Отдыхай, исследуй джунгли и снова отправляйся в приключение — ведь покой не для героев
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Версия:
36.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Rendered Ideas
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 61 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

Jungle Adventures 4 — это красочный платформер с элементами экшена и головоломки, продолжение популярной серии про храброго жителя дикой природы. После победы над злом в прошлой части герой решил немного отдохнуть, но даже отпуск превращается в приключение. Каждые пять минут ты прыгаешь по платформам, собираешь фрукты, спасаешь друзей и встречаешь необычных созданий с уникальным поведением. Управление простое, а уровни — насыщенные и разнообразные.


Игра предлагает десятки новых локаций, мини-игры, ловушки, загадки и скрытые тайники, которые нужно найти, чтобы пройти полностью. Можно собирать бонусы, открывать способности и сражаться с новыми врагами, каждый из которых потребует ловкости и реакции. Поддерживается офлайн-режим, не требует доната и подходит как детям, так и взрослым. Это та же атмосфера весёлого приключения, только ещё масштабнее и ярче. Готов к новой вылазке в джунгли?


Информация о модах

Полная версия

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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