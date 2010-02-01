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Void Stalkers: The Legend (Мод, Unlocked)

Void Stalkers: The Legend 1.0.1

Unlocked

Исследуй больницу, где стены шепчут, а прошлое оживает в тенях
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Версия:
1.0.1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
DevWard
Категория:
Экшен / Платные
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 676 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Void Stalkers: The Legend — это хоррор-игра от первого лица с акцентом на исследование, атмосферу и психологическое напряжение. Ты играешь за следователя, оказавшегося в заброшенной психиатрической больнице. Каждые пять минут — новый коридор, найденный файл, закрытая дверь или нечто, что кажется движущимся в темноте. Здесь важно не только идти вперёд, но и понять, стоит ли вообще открывать то, что было опечатано навсегда.


По мере продвижения сюжет становится всё тревожнее: границы между реальностью и кошмаром стираются, а голоса из прошлого подсказывают — или запутывают. Игра держит на нервах за счёт звука, света и неожиданностей, а не дешёвых скримеров. Поддерживает офлайн, не требует доната и подойдёт тем, кто любит атмосферные истории с мрачным лором, скрытыми файлами и необратимыми решениями. Ты не первый, кто сюда пришёл — но сможешь ли уйти?


Информация о модах

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Хорроры
 Теги темы: Unlocked

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