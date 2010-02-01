Описание

Void Stalkers: The Legend — это хоррор-игра от первого лица с акцентом на исследование, атмосферу и психологическое напряжение. Ты играешь за следователя, оказавшегося в заброшенной психиатрической больнице. Каждые пять минут — новый коридор, найденный файл, закрытая дверь или нечто, что кажется движущимся в темноте. Здесь важно не только идти вперёд, но и понять, стоит ли вообще открывать то, что было опечатано навсегда.





По мере продвижения сюжет становится всё тревожнее: границы между реальностью и кошмаром стираются, а голоса из прошлого подсказывают — или запутывают. Игра держит на нервах за счёт звука, света и неожиданностей, а не дешёвых скримеров. Поддерживает офлайн, не требует доната и подойдёт тем, кто любит атмосферные истории с мрачным лором, скрытыми файлами и необратимыми решениями. Ты не первый, кто сюда пришёл — но сможешь ли уйти?