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CZO MOBILE

CZO MOBILE 0.34

Оригинал

Когда каждый выстрел — хаос, а каждый матч — чистое веселье под градом гранат
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Версия:
0.34
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
GameDevCorp
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 2.1 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

CZO MOBILE — это бодрый и безумно динамичный тактический шутер, в котором нет времени на раздумья — только на прицеливание, уклонение и стильные добивания. Здесь многопользовательские сражения превращаются в настоящий хаос: взрывы, топоры в воздухе, ножи наперевес и десятки пушек на выбор. Всё, что стреляет, режет или взрывается — в твоих руках, и всё можно настраивать под себя.


CZO MOBILE радует гибкой системой кастомизации: хочешь расцветку под стиль? Пожалуйста. Улучшения? Без проблем. Даже нож и гранату можно сделать уникальными. Игра не пытается быть "серьёзным симулятором" — она про драйв, мясо, и громкий смех после безумного фрага. Идеально подходит для тех, кто ищет быстрые матчи, экшен без затянутых каток и чистую радость от беспощадного, но весёлого PvP.


Информация о модах

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 Теги темы: оригинал

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Скачать CZO MOBILE 2.1 Гб Ссылка 2 2.1 Гб

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