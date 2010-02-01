Описание

CZO MOBILE — это бодрый и безумно динамичный тактический шутер, в котором нет времени на раздумья — только на прицеливание, уклонение и стильные добивания. Здесь многопользовательские сражения превращаются в настоящий хаос: взрывы, топоры в воздухе, ножи наперевес и десятки пушек на выбор. Всё, что стреляет, режет или взрывается — в твоих руках, и всё можно настраивать под себя.





CZO MOBILE радует гибкой системой кастомизации: хочешь расцветку под стиль? Пожалуйста. Улучшения? Без проблем. Даже нож и гранату можно сделать уникальными. Игра не пытается быть "серьёзным симулятором" — она про драйв, мясо, и громкий смех после безумного фрага. Идеально подходит для тех, кто ищет быстрые матчи, экшен без затянутых каток и чистую радость от беспощадного, но весёлого PvP.