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King of Crabs (Мод, Unlocked)

King of Crabs 1.19.0

Unlocked
4
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Версия:
1.19.0
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Robot Squid
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 262 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 835
Скриншоты
Описание

King of Crabs - увлекательный многопользовательский экшен, в котором игрок принимает участие в масштабных сражениях между крабами. В боях с участием до ста человек пользователь сможет управлять рачками-членистоногими животными на красивых карточках. В каждом бою он должен уничтожить всех противников, чтобы добиться победы. Это можно сделать с помощью оружия из его собственных когтей и различных инструментов в виде ножей, пил, молотков и других деталей, которые разорвут врага на куски.


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 Теги темы: Unlocked

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Скачать King of Crabs (Мод, Unlocked) 262 Мб Ссылка 2 262 Мб

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