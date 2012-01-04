Описание

King of Crabs - увлекательный многопользовательский экшен, в котором игрок принимает участие в масштабных сражениях между крабами. В боях с участием до ста человек пользователь сможет управлять рачками-членистоногими животными на красивых карточках. В каждом бою он должен уничтожить всех противников, чтобы добиться победы. Это можно сделать с помощью оружия из его собственных когтей и различных инструментов в виде ножей, пил, молотков и других деталей, которые разорвут врага на куски.