Версия:
2.6.0
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Supersolid
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 21:26
Возраст:
Требуется места:
≈ 42 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
760
Описание
Super Penguins - Классная аркада, в которой мы должны помочь пингвинам освободить своих друзей от щупалец злого осьминога! Во время спасательной операции нам предстоит собрать большое количество вкусной рыбы и избежать различных препятствий!
В игре вас порадует яркая и весёлая графика, удобное и плавное управление своими маленькими персонажами. Вы сможете получить возможность прокачивать ваших персонажей, находить новых пингвинов, развивайте характеристики своих пингвинов и становитесь сильнее.
Информация о модах
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