Описание

Super Penguins - Классная аркада, в которой мы должны помочь пингвинам освободить своих друзей от щупалец злого осьминога! Во время спасательной операции нам предстоит собрать большое количество вкусной рыбы и избежать различных препятствий!

В игре вас порадует яркая и весёлая графика, удобное и плавное управление своими маленькими персонажами. Вы сможете получить возможность прокачивать ваших персонажей, находить новых пингвинов, развивайте характеристики своих пингвинов и становитесь сильнее.