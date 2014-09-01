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Super Penguins (Мод, Много денег)

Super Penguins 2.6.0

Много денег
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Версия:
2.6.0
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Supersolid
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 42 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
760
Скриншоты
Описание

Super Penguins - Классная аркада, в которой мы должны помочь пингвинам освободить своих друзей от щупалец злого осьминога! Во время спасательной операции нам предстоит собрать большое количество вкусной рыбы и избежать различных препятствий!

В игре вас порадует яркая и весёлая графика, удобное и плавное управление своими маленькими персонажами. Вы сможете получить возможность прокачивать ваших персонажей, находить новых пингвинов, развивайте характеристики своих пингвинов и становитесь сильнее.


Информация о модах

1. Unlim Live on Game

2. Выберите 1 бустер бесплатно

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 Теги темы: Много денег

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Скачать Super Penguins (Мод, Много денег) 42 Мб Ссылка 2 42 Мб

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