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There Is No Game: Wrong Dimension (Встроенный кэш)

There Is No Game: Wrong Dimension (Встроенный кэш) 1.0.37

24
3
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Версия:
1.0.37
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Draw Me A Pixel
Категория:
Головоломки / Платные / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 350 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
13 232
Скриншоты
Описание

Мир игр - это площадка для всех, и здесь творчество определяет все и создает множество увлекательных факторов. Игры не обязаны следовать каким-либо знакомым правилам, но они могут выходить за рамки и мыслить нестандартно, чтобы предоставить игрокам впечатляющие и увлекательные игры. В этой статье мы познакомимся с игрой "There Is No Game: Wrong Dimension", игрой с новым мышлением и путаницей для игроков.


Несмотря на свое необычное название, обладает впечатляющим и богатым игровым процессом, который удивит даже самых опытных геймеров. Эта игра переплетает в себе знаковые особенности многих известных игр других жанров, создавая уникальный и захватывающий опыт.



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 Теги темы: Встроенный кэш

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