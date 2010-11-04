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Hunt Royale (Мод, Много денег)

Hunt Royale (Мод, Много денег) 3.3.0

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17
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Версия:
3.3.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
BoomBit Games
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 370 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
39 573
Скриншоты
Описание

Охота только началась. Hunt Royale — самая популярная новая охотничья игра, в которой игроки могут — одной рукой — участвовать в битвах с монстрами и другими игроками; вам решать, когда атаковать, контратаковать или отступать. У вас будет легкий доступ к управлению этим персонажем и выбор типов уровней, которые подходят именно вам.


Приложение обладает разнообразным количеством уровней сложности, так что это отличное игровое приложение для всех! Hunt Royale — новая захватывающая охотничья игра, в которой игроки могут участвовать в битвах с монстрами и другими игроками, используя управление одной рукой. Вы сами решаете, когда атаковать, контратаковать или отступить. Охота только началась. Hunt Royale — самая популярная новая охотничья игра, появившаяся сегодня в Google Play!


Hunt Royale - Интересная кубическая игра где вам предстоит выбрать любого доступного героя и отправить его сражаться с кучей монстров. Для уничтожения всех монстров вам нужно использовать свои уникальные навыки и оружие. Игрок также может соревноваться с другими реальными участниками посредством сражений и золотых монет. После определенного количества сражений именно здесь вы можете получить доступ к сундукам с наградами и новыми персонажами, показывающими хорошие показатели в ближнем бою и на расстоянии.


Информация о модах

ИГРА УДАЛЕНА ПО ТРЕБОВАНИЮ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ

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 Теги темы: Много денег

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Отзывы о Hunt Royale (Мод, Много денег)


Комментарии (6)
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Fret98
Fret98 20 января 2025 21:15
Эту игру не законно удалили
0
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Zeref
Zeref 10 апреля 2023 02:52
Ещё в начале попросили играть без "читов"
-4
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-_-
-_- 20 ноября 2022 18:28
Написано на версию 1.6.2 в этоге когда скачал написано версия 1.5.8 меню с читами то открылось. Но игру попросили обновить.зачем врать и кидать ссылку на старую версию?
+10
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ЛОА ФЭН
ЛОА ФЭН 8 сентября 2022 14:40
Обновите пожалуйста версию до 1.5.8
+5
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Гость Руслан
Гость Руслан 21 июля 2022 15:33
Как я понимаю, во взломе не работает кооператив, дракон, кракен и ети?
+9
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VadimcheGGG
VadimcheGGG 26 мая 2022 07:22
Почему после скачивания пишет: "Не удалось обработать пакет"? 
-2
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