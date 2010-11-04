Описание

Охота только началась. Hunt Royale — самая популярная новая охотничья игра, в которой игроки могут — одной рукой — участвовать в битвах с монстрами и другими игроками; вам решать, когда атаковать, контратаковать или отступать. У вас будет легкий доступ к управлению этим персонажем и выбор типов уровней, которые подходят именно вам.





Приложение обладает разнообразным количеством уровней сложности, так что это отличное игровое приложение для всех! Hunt Royale — новая захватывающая охотничья игра, в которой игроки могут участвовать в битвах с монстрами и другими игроками, используя управление одной рукой. Вы сами решаете, когда атаковать, контратаковать или отступить. Охота только началась. Hunt Royale — самая популярная новая охотничья игра, появившаяся сегодня в Google Play!





Hunt Royale - Интересная кубическая игра где вам предстоит выбрать любого доступного героя и отправить его сражаться с кучей монстров. Для уничтожения всех монстров вам нужно использовать свои уникальные навыки и оружие. Игрок также может соревноваться с другими реальными участниками посредством сражений и золотых монет. После определенного количества сражений именно здесь вы можете получить доступ к сундукам с наградами и новыми персонажами, показывающими хорошие показатели в ближнем бою и на расстоянии.