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Bloody Bastards (Мод, Много денег)

Bloody Bastards (Мод, Много денег) 4.1.9

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13
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Версия:
4.1.9
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Tibith
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 125 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
24 315
Скриншоты
Описание

Bloody Bastards – это средневековая боевая арена, где игроки могут испытать свои боевые навыки в дуэлях один на один против различных противников. С помощью реалистичной физики и уникальной системы управления игроки могут чувствовать каждый удар, уклонение и блокировку, что делает каждую битву настоящим испытанием.


Графика игры является мрачной и атмосферной, сочетаясь с музыкальным сопровождением и звуковыми эффектами, которые вместе погружают игроков в жестокий мир средневековых дуэлей. Выбор оружия и брони не только добавляет вариативности геймплею, но и позволяет игрокам создавать своего уникального бойца, адаптируя его стиль боя к конкретной ситуации.


Каждый уровень игры предоставляет новые противников с различными стратегиями и стилями боя, требуя от игроков адаптироваться и придумывать новые стратегии, чтобы одержать победу.


Информация о модах

Деньги при тратах увеличиваются.


Для установки и работы мода нужны Google Play Игры, рут и Lucky Patcher с применёнными патчами системы! В противном случае apk не будет установится.


При игре в модифицированную версию отключите автоматический вход в приложении Google Play Игры


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 Теги темы: Много денег

Скачать Bloody Bastards (Мод, Много денег) v4.1.9 MOD APK

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Скачать Bloody Bastards (Мод, Много денег) 125 Мб Ссылка 2 125 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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