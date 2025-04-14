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Real Animal Hunting

Real Animal Hunting 0.1

Оригинал

Там, где охота — это инстинкт, а природа не прощает ошибок
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Версия:
0.1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
metaphasegamestudio
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 134 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Real Animal Hunting бросает вас прямо в сердце дикой природы, где каждый шаг, каждый выстрел и даже дыхание имеют значение. Это не просто тир в джунглях — это симулятор настоящей охоты, где вы оказываетесь лицом к лицу с оленями в густом лесу, львами на саванне, белыми медведями среди арктических льдов. Среда меняется, правила — нет: вы должны быть точны, терпеливы и хладнокровны, потому что здесь вы — охотник, но далеко не единственный хищник.


Real Animal Hunting удивляет масштабом и вниманием к деталям: реалистичное оружие, правдоподобное поведение животных, проработанные биомы от знойной пустыни до холодной тундры. Вы не просто стреляете — вы выслеживаете, планируете, замираете, когда надо. В некоторых миссиях вы — защитник, охотящийся на браконьеров, в других — выживающий, которому надо выбрать: стать охотником или стать добычей. Это игра про хищный ритм природы, про выживание и баланс, в котором оружие — не гарантия победы, а всего лишь инструмент в руках того, кто знает, когда нажимать на курок.


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