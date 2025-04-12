Описание

ROPE: Horror Game 3D — это хоррор-выживалка с элементами головоломки, где каждое движение может стать последним. Ты очнулся в заброшенном комплексе, полном зловещих руин и звенящей тишины. Здесь не место шуму: монстры слышат всё, и они уже рядом.





Твоя цель — выжить. И желательно — выбраться. Исследуй мрачные локации, находи полезные предметы и сокровища, используй физику и ловкость, чтобы пробираться сквозь ловушки. Но главное — не издавай ни звука. Один неверный шаг, один скрип доски под ногой — и всё кончено.





ROPE предлагает мрачную атмосферу, реалистичный 3D-геймплей и напряжённые моменты, когда тебе придётся буквально затаить дыхание. Здесь не помогут патроны — только хладнокровие, смекалка и полная тишина.