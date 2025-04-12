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ROPE: Horror Game 3D (Мод, без рекламы)

ROPE: Horror Game 3D 1.0.13

Без рекламы

Тишина — твой единственный друг. Шаг в сторону — и тебя уже кто-то слышит
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Версия:
1.0.13
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Great Sport Games
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 119 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9
Скриншоты
Описание

ROPE: Horror Game 3D — это хоррор-выживалка с элементами головоломки, где каждое движение может стать последним. Ты очнулся в заброшенном комплексе, полном зловещих руин и звенящей тишины. Здесь не место шуму: монстры слышат всё, и они уже рядом.


Твоя цель — выжить. И желательно — выбраться. Исследуй мрачные локации, находи полезные предметы и сокровища, используй физику и ловкость, чтобы пробираться сквозь ловушки. Но главное — не издавай ни звука. Один неверный шаг, один скрип доски под ногой — и всё кончено.


ROPE предлагает мрачную атмосферу, реалистичный 3D-геймплей и напряжённые моменты, когда тебе придётся буквально затаить дыхание. Здесь не помогут патроны — только хладнокровие, смекалка и полная тишина.


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 Теги темы: Без рекламы

Скачать ROPE: Horror Game 3D (Мод, без рекламы) v1.0.13 MOD APK

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Скачать ROPE: Horror Game 3D (Мод, без рекламы) 119 Мб Ссылка 2 119 Мб
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